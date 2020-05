FC Schalke 04: Rückkehr oder Abgang? So soll es mit Mark Uth weitergehen

Gelsenkirchen. Beim FC Schalke 04 hat es nie so recht gepasst: Mark Uths Torgefahr kam einfach nicht zum Vorschein. Seit seiner Ausleihe zum 1. FC Köln läuft es für ihn aber wieder richtig gut.

Nach aktuellem Stand müsste der Mittelstürmer trotzdem im Sommer zu S04 zurückkehren. Die Verantwortlichen in Köln arbeiten jedoch an einer anderen Lösung.

FC Schalke 04: So soll es mit Uth weitergehen

Der Kölner Geschäftsführer Horst Heldt, ebenfalls mit Schalker Vergangenheit, stellt gegenüber der „Bild“ unmissverständlich klar: „Wir wollen Mark über die Saison hinaus an uns binden.“ Kein Wunder: Seit Beginn der Leihe vor vier Monaten gelangen Uth vier eigene Treffer und ebenso viele Torvorlagen. Für die Rheinländer ist er ein echter Gewinn.

Das Problem: Die vereinbarte Kaufoption liegt bei 10 Millionen Euro. Eine Summe, die vor allem wegen der aktuellen Corona-Krise für die Kölner schwierig zu stemmen sein dürfte. Doch möglicherweise müssten die Königsblauen den Interessenten finanziell entgegenkommen. Die Krise trifft den Pott-Klub nämlich so hart, dass er auf Spielerverkäufe im Sommer angewiesen sein dürfte – möglicherweise auch unter Wert.

Den S04-Verantwortlichen dürfte viel daran gelegen sein, mit Uth nicht noch ein weiteres finanzielles Schwergewicht auf die Gehaltsliste zurückzubekommen. Medienberichten zufolge liegt das Jahressalär des 28-Jährigen bei etwa vier Millionen Euro.

Wahrscheinlicher als ein fester Wechsel sei aber eine erneute Ausleihe, berichtet die „Bild“. So könnten die Knappen weiterhin das Gehalt des erfahrenen Stürmers einsparen, müssten ihn aber nicht weit unter dessen Wert verkaufen. Gespräche zwischen den Klubs gebe es bislang noch nicht, betonte Horst Heldt aber auch. Was im Sommer letztlich passiert, ist also weiter offen. (the)