FC Schalke 04: Ex-Star mit scharfer Kritik – „Vielleicht müssen die Verantwortlichen ...“

Ein Ex-Star übt scharfe Kritik am FC Schalke 04.

Gelsenkirchen. Harte Worte von Roman Neustädter über den FC Schalke 04. Der Ex-Knappe kritisiert die Fans. In der Causa Alexander Nübel hätten diese sich falsch verhalten.

Auch die Verantworltichen kommen nicht ungeschoren davon.

FC Schalke 04: Neustädter mit scharfer S04-Kritik

Dass die Schalker Fans keinerlei Verständnis für Alexander Nübels Wechsel zum FC Bayern aufbringen, ärgert den ehemaligen S04-Star. „Man kann ihm den Schritt doch nicht vorwerfen, so eine Chance nimmt jeder wahr", so Neustädter gegenüber „Spox“.

Überrascht ist er von der Wechselhaftigkeit des blau-weißen Anhangs jedoch nicht: „Dass jetzt alles an Nübel festgemacht wird und die Fans ihn ausgepfiffen haben, ist typisch Schalke. Da wird alles, was man vorher für den Verein geleistet hat, vergessen", sagte der heutige Spieler von Dynamo Moskau. Auch er selbst erlebte in seiner Zeit auf Schalke (2012 bis 2016) nicht nur bedingungslose Unterstützung.

Doch nicht nur die Fans nimmt Neustädter in die Pflicht. Denn Nübel sei bei Weitem nicht der erste Spieler, dem auf Schalke der Durchbruch gelänge und der dann ablösefrei weiterziehe.

„Da gibt es mit Goretzka, Leroy Sané oder Joel Matip, der immer belächelt wurde und dann mit Liverpool die Champions League gewinnt, genügend Beispiele“, stellt er fest. Sein klarer Auftrag an die S04-Bosse: „Vielleicht müssen die Verantwortlichen den jungen Spielern frühzeitig mehr Vertrauen schenken und die Verträge verlängern.“

Gelingt das nicht, drohen die nächsten schmerzhaften Abgänge. Doch auf Schalke scheint man sich des Problems bewusst zu sein. Mit Amine Harit, Ozan Kabak und Weston McKennie sind drei Top-Talente bis 2024 und damit langfristig an den Verein gebunden. (the)