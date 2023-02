FC Schalke 04 macht es offiziell! S04 schnappt sich nächstes Talent

Jean Paul Ndiaye, Zaid Amoussou-Tchibara und jetzt Roman Doulashi: der FC Schalke 04 hat seinen dritten Neuzugang für die U19-Mannschaft verkündet, der sich ab der Saison 2023/24 den Königsblauen anschließen wird.

Der 17-jährige Innenverteidiger wechselt vom Bonner SC in die Knappenschmiede des FC Schalke 04. Die Königsblauen freuen sich schon auf das Talent.

FC Schalke 04: Nächster Neuzugang

Dass die Knappenschmiede zu den wohl besten Jugendabteilungen in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa, gehört, dürfte längst klar sein. Superstars wie Manuel Neuer, Leroy Sané, Julian Draxler oder Thilo Kehrer durchliefen die Jugendteams des FC Schalke 04 und bewiesen sich später für größere Aufgaben.

Hin und wieder bedienen sich die Knappen aber auch bei den Ligakonkurrenten oder anderen Jugendmannschaften. So ist es jetzt auch bei Roman Doulashi der Fall, der ab Sommer die Abwehr der U19 des S04 verstärken wird.

Doulashi, der vom Bonner SC in die Knappenschmiede wechseln wird, war als Jungjahrgang in dieser Saison bislang achtmal im Einsatz.

„Athletischer sowie kopfball- und zweikampfstarker Spieler“

Beim FC Schalke 04 freut man sich über den Transfer des Abwehrspielers. „Roman ist ein athletischer sowie kopfball- und zweikampfstarker Spieler“, sagt Mathias Schober, Direktor Knappenschmiede und Entwicklung. „Mit seinen guten Leistungen hat er es bereits ins Blickfeld der Juniorennationalmannschaften des DFB geschafft.“

In der Tat wurde der 1,93 Meter große Deutsch-Iraker bereits für die deutsche U18-Auswahl nominiert. Der Linksfuß ist für sein Alter physisch sehr weit und kommt vor allem über die Körperlichkeit. In der U19-Bundesliga West kam Doulashi in der laufenden Spielzeit neunmal zum Einsatz.

Doulashi ist bereits der dritte Neuzugang der Schalker U19, der sich ab kommenden Sommer dann dem Ruhrpott-Klub anschließen wird. Zuvor hatte S04 bereits die Verpflichtung von Jean Paul Ndiaye und Zaid Amoussou-Tchibara bekanntgegeben. Außerdem hat auch ein Top-Talent aus der Knappenschmiede seinen Vertrag verlängert und wird in der kommenden Spielzeit in der U19 zum Einsatz kommen.