FC Schalke 04: Aufnahmen von Zalazar lassen S04-Herzen schmelzen – „Wie kann man ihn nicht lieben?“

Trotz der sportlich und wirtschaftlich bedrohlichen Lage beim FC Schalke 04 scheint die Stimmung im Verein durchaus positiv. Die Fans des S04 stehen hinter ihren Spielern und unterstützen das Team jede Woche bedingungslos. Eine durchaus besondere Situation bei Königsblau.

Viele Spieler des FC Schalke 04 identifizieren sich zu einhundert Prozent mit den Verein. Das honorieren die Anhänger bei jedem Spiel. Vor allem ein Spieler hat sich in den vergangenen Monaten tief in die Herzen der S04-Fans gespielt. Nun berührt Rodrigo Zalazar seine Fans erneut mit einem süßen Video.

FC Schalke 04: Zalazar endgültig Schalker

Er ist DER neue Fanliebling bei Blau-Weiß. Seit Rodrigo Zalazar im Sommer 2021 zu S04 kam, stieg seine Beliebtheit im Verein nahezu mit jedem einzelnen Spiel. Zalazar wechselte zur letzten Saison auf Leihbasis von Eintracht Frankfurt ins Ruhrgebiet. Die Schalker konnten sich eine Kaufoption in Höhe von eineinhalb Millionen sichern, die sie nach dem Aufstieg letztes Jahr auch direkt zogen. Einen Haken hatte die ganze Sache jedoch: Die Eintracht ließ sich in den Leihvertrag eine Rückkaufoption in Höhe von 4,5 Millionen Euro sichern. Diese sei bis zum Sommer 2023 gültig. In der vergangenen Woche wurde jedoch schon von einem endgültigen Verzicht dieser Option berichtet. Die Folge: Zalazar wäre nun endgültig und ganz offiziell ein Spieler des FC Schalke 04.

Diese Nachricht ließ die Schalke-Fans regelrecht explodieren. Dass „Rodri“ nun auch über den Sommer hinaus in Königsblau spielen könnte, ist sicherlich die beste Nachricht seit Langem für S04. Wäre der Uruguayer jedoch bei einem möglichen Abstieg weg, würde Blau-Weiß mit einem Verkauf wenigstens ordentlich Geld in die Kasse spülen.

S04: S04-Fans nach Baby-Video emotional

Neben der Nachricht über den möglichen Verbleibs Zalazar lässt nun jedoch eine andere Sache die Schalke-Fans Liebes-Parolen über den 23-Jähirgen schreiben. Zalazars Freundin Emily postete am Donnerstag ein süßes Video von Zalazar und dem gemeinsamen Baby. In dem Video hält er seinen kleinen Jungen ganz sanft im Arm und singt dem Kleinen was vor. Die Schalke-Fans schmelzen nach diesen Aufnahmen dahin. „Wie kann man ihn nicht lieben“, schrieb ein Twitter-User.

Zalazar war vor knapp vier Wochen Vater eines kleinen Jungen geworden. Seither postet seine Freundin auf Social-Media-Kanälen immer mal wieder kleine Videos von Papa und Sohn. Nun filmte sie also eine kleine Gesangstunde von Zalazar für seinen „Thiago Milano“. Für die S04-Fans eine herzerwärmende Aufnahme.

Schalke und Zalazar – das passt einfach. Mit seiner Art und seinem Spielstil können sich die Fans hundertprozentig identifizieren. Wie lange der offensive Mittelfeldspieler tatsächlich noch in Königsblau auf Torejagd geht, bleibt abzuwarten. Sowohl Zalazar als auch der S04 würden diese Frage wohl gerne mit “ ganz, ganz lange“ beantworten.