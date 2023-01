FC Schalke 04: Nach zahlreichen Rückschlägen – diese Nachricht ist Balsam für jede Fan-Seele

Testspiel-Pleite zum Abschluss, Ausfälle von Neuzugängen und der geplatzte Skarke-Deal: So hatte sich der FC Schalke 04 die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte ganz sicher nicht vorgestellt.

Doch neben all den schlechten Rückschlägen gibt es auch eine gute Nachricht für den FC Schalke 04. Grund dafür ist Rodrigo Zalazar.

FC Schalke 04: Endlich eine gute Nachricht

Es sind inzwischen dreieinhalb Monate vergangenen, seitdem die Fans des FC Schalke 04 Rodrigo Zalazar in einem Pflichtspiel auf dem Platz sahen. Im Oktober zog sich der Uruguayer einen Mittelfußbruch zu und fiel seitdem verletzt aus. Der Publikumsliebling arbeitete seitdem hart an seinem Comeback. Während seine Mannschaftskollegen in Belek im Trainingslager schufteten, war Zalazar in Gelsenkirchen geblieben und feierte unter anderem die Geburt seines Sohnes.

Jetzt gibt es die nächste gute Nachricht für Schalkes Nummer 10. Zalazar konnte sein Pensum steigern und am Dienstag (17. Januar) wieder an Teilen des Teamtrainings teilnehmen. Der S04 teilte in den sozialen Netzwerken ein Video, in dem Zalazar mit der Mannschaft zu sehen ist. Auch bei einem Trainingsspiel machte er sogar mit.

Zalazar und Greiml wieder im Training

Aber er ist nicht der einzige Rückkehrer. Auch Leo Greiml, der mit einer Meniskusverletzung mehrere Wochen ausfiel, war wieder mit dabei. Dass beide S04-Stars schon zum Pflichtspielauftakt gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (21. Januar, 15.30 Uhr) am Start sein werden, ist allerdings zu bezweifeln. Immerhin konnten sie einen Schritt in Richtung Comeback geben.

Nicht im Training waren Marcin Kaminski (krank), Dominick Drexler (Corona) und Simon Terodde (Belastungssteuerung). Mehmet-Can Aydin und Sidi Sané, die zuletzt im Training fehlten, waren ebenfalls wieder dabei.

Beim FC Schalke 04 herrscht dennoch gerade keine allzu gute Stimmung. Die 0:1-Niederlage gegen Werder Bremen zum Abschluss der Vorbereitung, dann verletzte sich Neuzugang Niklas Tauer und fällt mehrere Wochen aus sowie der geplatzte Deal von Tim Skarke. Ruhig wird es in Gelsenkirchen wohl erst einmal für eine Zeit nicht mehr.