FC Schalke 04: S04-Star vor Comeback? Diese Bilder machen Hoffnung

Ausgerechnet in den letzten Spielen vor der WM-Pause musste der FC Schalke 04 verletzungbedingt auf mehrere Stammspieler verzichten.

Darunter auch Rodrigo Zalazar, den die Fans des FC Schalke 04 schmerzlich vermisst haben. Der Uruguayer steht jetzt nach seiner langen Verletzungspause vor einem Comeback.

FC Schalke 04: S04-Star vor Comeback

Pleitenserie, Verletzungen, Trainerwechsel – beim FC Schalke 04 war in den vergangenen Wochen und Monaten ganz schön was los. In den letzten Spielen vor der WM-Pause hat S04 unter einem vollen Lazarett gelitten. Zahlreiche Spieler sind über längere Zeit ausgefallen.

Zum Trainingsauftakt im Dezember und zum Trainingslager im Januar in Belek soll der ein oder andere zurückkehren – wie etwa Rodrigo Zalazar. Der Mittelfeldstar brach sich den Mittelfuß, musste operiert werden und befindet sich aktuell in Reha in Österreich. Genauer gesagt in Thalgau im Salzburger Land, wo ein sogenanntes „Athletes Performance Center“ existiert.

Dort arbeitet der Uruguayer auf sein Comeback hin und postet in den sozialen Netzwerken auch Fotos und Videos von der Reha, die vielen S04-Fans Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr des Edeltechnikers macht. Denn im Offensivspiel der Königsblauen war das Fehlen des 23-Jährigen deutlich sichtbar.

FC Schalke 04: Zalazar arbeitet an Rückkehr

Beim FC Schalke 04 hofft man daher, dass er so schnell wie möglich zurückkommt. Zum Trainingslager in Belek, das vom 02. bis zum 11. Januar 2023 stattfindet, soll Zalazar am Start sein und sich optimal auf die Rückrunde vorbereiten. Am 10. Januar (15.30 Uhr) ist zudem ein Testspiel gegen den Zweitligisten 1. FC Nürnberg geplant.

Neben Zalazar fielen auch noch die vier Innenverteidiger Leo Greiml, Sepp van den Berg, Ibrahima Cisse, Marcin Kaminski und kurz vor der WM-Pause zudem Thomas Ouwejan. Mit allen Verletzten wird entweder zum Trainingsauftakt im Dezember oder zum Trainingslager gerechnet.