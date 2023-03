FC Schalke 04: Star trumpft auf – ER spielt für seinen großen Traum

Für den FC Schalke 04 geht es am kommenden Wochenende (Samstag, 15.30 Uhr) beim VfL Bochum um den nächsten ganz wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt. Gegen den direkten Konkurrenten möchte der S04 den zweiten Dreier hintereinander einfahren, um weiter Boden gutzumachen.

Dass der FC Schalke 04 überhaupt wieder in der Situation ist, den letzten Tabellenplatz verlassen zu können, ist auch einem Rückkehrer zu verdanken. Der S04-Star ist nach seiner langen Verletzungspause wieder ein echter Leistungsträger bei Blau-Weiß geworden.

FC Schalke 04: Fanliebling mit starken Auftritten

Er ist vielleicht der größte Fanliebling beim S04 der letzten Jahre. Rodrigo Zalazar hat sich seit seinem Wechsel im vergangenen Sommer in die Herzen der Fans gespielt. Der Uruguayer passt wohl wie kaum ein anderer zum Revierklub: Ein großer Techniker gepaart mit viel Wille, Kampf und Leidenschaft. Attribute, die auf Schalke gerne gesehen sind. Doch auch der Verein und die Fans sind dem 23-Jährigen ans Herz gewachsen. Zalazar schmiss zuletzt mit Liebeserklärungen an den Klub um sich. „Ich liebe diesen Klub, liebe die Fans und hoffe, dass ich noch ganz lange hierbleiben kann“, verriet der offensive Mittelfeldspieler.

Sein großer Traum: Möglichst lange in Gelsenkirchen zu bleiben und mit dem FC Schalke weiterhin in der ersten Bundesliga spielen. Der Südamerikaner war schon vergangenes Jahr ein wichtiger Faktor für den Aufstieg. Unter anderem schoss Zalazar das entscheidende 3:2 im Spiel gegen den FC St. Pauli. Sein Tor machte die Rückkehr ins Oberhaus des deutschen Fußballs perfekt.

Dass sein großes Ziel in den letzten Wochen wieder etwas realistischer geworden ist, ist auch ihm selbst zu verdanken: Nach seiner langen Verletzungspause performt der Mittelfeldspieler durchweg und sorgt, wie vor seinem Mittelfußbruch im Oktober, für viel Leben und Kreativität in der S04-Offensive. Beim wichtigen 2:1-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart bereitete Zalazar mit einem starken Solo-Dribbling das zwischenzeitliche 2:0 von Marius Bülter vor. Die klasse Einzelaktion vor dem Tor zeigte, wie viel Selbstbewusstsein der Offensivstar nach seiner Zwangspause wieder hat. Ein wichtiges Zeichen für die kommenden Aufgaben der Schalker.

Zalazar in der Mannschaft des Monats Februar

Die guten Leistungen des Schalkers wurden nicht nur von den Fans honoriert. Der Uruguayer gehört laut OptaData mit seinem Notendurchschnitt in den vergangenen Spielen zu den Besten der Liga. Damit steht der 23-Jährige in der Elf des Monats des Portals. Ein Nachweis für seine starken Auftritte, den auch Zalazar freute. Der junge Mittelfeldspieler reagierte in den sozialen Medien mit zwei blau-weißen Herzen auf den Post des S04. Für „Rodri“ geht es jetzt darum, diese Leistungen weiterhin zu bestätigen und dem Team mit starken Offensivaktionen und Torbeteiligungen zu helfen.

Rodrigo Zalazar spielt in den verbleibenden Spielen also nicht nur um den Klassenerhalt, sondern auch um seinen großen Traum, weiterhin auf Schalke Bundesliga zu spielen. Muss der S04 jedoch erneut den Gang in die zweite Liga antreten, dürfte Zalazar auf Schalke keine Zukunft mehr haben. Der Publikumsliebling ist schlicht zu gut für die zweite Liga und ist zudem einer der wenigen Spieler im Kader, die ordentlich Geld in die klamme S04-Kasse spülen könnte. Ein Abstieg von Königsblau dürfte für Zalazar auch das vorzeitige Ende seiner Zeit auf Schalke bedeuten.