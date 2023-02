FC Schalke 04: Star mit Liebesgeständnis an S04-Fans – „In meinem Leben noch nirgendwo anders erlebt“

Für den FC Schalke 04 sieht es auch nach drei Unentschieden am Stück nicht viel besser aus. Bis zu dem ersten nicht-Abstiegsplatz sind es weiterhin sieben Punkte. Der S04 braucht ganz dringend ein Sieg, um den Anschluss zu verkürzen.

Trotz der sportlich schlechter Lage und dem drohenden Abstieg stehen die Anhänger vom FC Schalke 04 wie eine Bank hinter ihrer Mannschaft. Kaum eine Mannschaft wird trotz der aktuellen Tabellensituation so unterstützt wie die Knappen. Nun macht ein S04-Star den Fans ein großes Lob und ein Liebesbekenntnis.

FC Schalke 04: Lange Leidenszeit endlich vorbei

Kaum ein anderer Spieler des S04 verkörpert die Werte von Königsblau so sehr wie Rodrigo Zalazar. Nicht zuletzt durch sein Aufstiegstor gegen den FC St. Pauli in der vergangenen Saison findet der Uruguayer in so manchen Schalker Herzen Platz. Er ist Fanliebling, ein harter Arbeiter, ein Kämpfer gepaart mit einer unheimlichen Spielfreude und einer grandiosen Technik. Rodrigo Zalazar bringt all das mit, was die Anhänger von Königsblau sehen wollen. Dementsprechend groß ist die Freude, dass „Rodri“ wieder fit ist.

Am achten Spieltag verletzte sich der Südamerikaner schwer. Im Spiel gegen den FC Augsburg brach sich Zalazar den Mittelfuß. Seither wurde er von den Fans schmerzlich vermisst. Als der Stadionsprecher des S04 am vergangenen Freitag gegen den VfL Wolfsburg vor Beginn der Partie die Startelf vortrug, wurde es bei einer Nummer besonders laut. Die Nummer 10 war zurück in der Startelf, Schalke hat Zalazar und Zalazar hat Schalke zurück. „Es war großartig. Auf diesen Moment habe ich lange gewartet. Die vergangenen Monate waren wirklich hart, aber jetzt bin ich froh, wieder 90 Minuten gespielt zu haben“, blickt der 23-Jährige im Interview mit der „WAZ“ zurück.

Bereits gegen Köln kam der offensive Mittelfeldspieler zu seinem Comeback. Er wurde in der 68. Minute eingewechselt und stand erstmals seit Anfang Oktober auf dem Platz. Die lange Leidenszeit ist endlich vorbei. Schon bei seiner Einwechslung gegen Köln ging ein Raunen durch die Veltins Arena. Die pure Erleichterung gepaart mit der riesigen Freude war kaum zu überhören.

S04: Publikumsliebling mit besonderen Worten

Zalazar und Schalke – das passt. Das passte von Beginn an und entwickelte sich immer mehr zu einer ganz besonderen Beziehung. Nun richtet der junge Mittelfeldspieler ganz besondere Worte an die Schalke-Fans: „Die Fans sind einfach großartig, die Unterstützung unglaublich. Sie geben uns so viel Liebe, gerade auch mir persönlich. So etwas habe ich in meinem Leben noch nirgendwo anders erlebt“, schwärmt er.

Zalazar ging sogar noch ein Stück weiter und erklärte dem S04 seine Liebe. „Ich liebe diesen Klub, liebe die Fans und hoffe, dass ich noch ganz lange hierbleiben kann“, so der Offensiv-Star. Worte, die für S04-Fans wie Balsam für die kaputte Schalke-Seele sind. Selten macht ein Fußballprofi seine Verbundenheit zu seinem Verein so deutlich wie Zalazar. Ob Zalazar aber tatsächlich „noch ganz lange hierbleiben“ kann, ist äußerst fraglich. Im Abstiegsfall wäre der Uruguayer einer der wenigen Spieler, für die S04 noch etwas Geld bekommen könnte. Was der Uruguayer sonst noch zu sagen hatte, kannst du im „WAZ“-Artikel nachlesen.