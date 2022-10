FC Schalke 04: Verletzter S04-Star besucht Mannschaft – „Bro, wir brauchen dich“

Die Nachricht schockte den FC Schalke 04 und seine Anhänger: Ausgerechnet Rodrigo Zalazar, der die meiste Offensivgefahr im Team der Königsblauen ausstrahlte, wird in diesem Jahr aufgrund einer Verletzung nicht mehr zur Verfügung stehen.

Nach seiner erfolgreichen Operation besuchte er das Training des FC Schalke 04. Wie wichtig der Uruguayer für die Mannschaft ist, zeigten die Aussagen seines Teamkollegen.

FC Schalke 04: Zalazar im S04-Training

Bei der 2:3-Pleite gegen den FC Augsburg hatte Rodrigo Zalazar plötzlich Schmerzen am Fuß, spielte aber die Partie dennoch zu Ende. Nach dem Spiel stellte sich heraus: der Mittelfeldspieler hat sich den Mittelfuß gebrochen und fällt bis zum Jahresende aus.

Bitter für den FC Schalke 04: Der 23-Jährige zeigte in dieser Saison immer wieder, wie gefährlich er im Offensivspiel der Königsblauen ist, auch wenn er in vielen Spielen zum Unverständnis der Fans nur in der Schlussphase eingewechselt wurde.

Vor einigen Tagen wurde Zalazar erfolgreich operiert und besuchte jetzt am Dienstag (11. Oktober) seine Teamkollegen im Training.

FC Schalke 04: „Bro, wir brauchen dich“

Alle S04-Profis kommen zu Zalazar und umarmen ihn herzlich, zeigen Aufnahmen auf Twitter vom FC Schalke 04. „Guckt mal, wer heute beim Training war. Schön, dich zu sehen Rodrigo Zalazar. Bald auch wieder in Fußballschuhen.“

In dem Video zeigte Defensivmann Alex Kral deutlich, wie wichtig er für die Schalker Mannschaft ist. „Bruder, wir brauchen dich. Komm schneller zurück. Was suchst du hier? Geh dich erholen!“, so der Tscheche zu Zalazar, der dabei lachen musste.

Für Zalazar bedeutet der Ausfall auch der zerstörte Traum von der Weltmeisterschaft in Katar mit Uruguay. Zuletzt hatte er sich Hoffnung auf eine Nominierung gemacht. Schließlich ist auch Uruguays Nationalmannschafts-Trainer Diego Alonso auf den S04-Star aufmerksam geworden. Für die vergangenen Länderspielpause war Zalazar zunächst nominiert worden, dann doch aus dem Kader gestrichen worden.