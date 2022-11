FC Schalke 04: Irres Transfergerücht! Fans trauen dem Braten nicht

In etwas mehr als einem Monat öffnet das Winter-Transferfenster. Dann können die Sportvorstände der Klubs wieder Wechsel innerhalb ihrer Mannschaft vornehmen und neue Spieler verpflichten. Gleiches gilt auch für den FC Schalke 04.

Bereits im Vorfeld gibt es deswegen immer wieder wilde Spekulationen rund um mögliche Neuverpflichtungen. In diesem Zusammenhang hieß es nun, der FC Schalke 04 soll an einem absoluten Publikumsliebling interessiert sein. Die Fans reagieren allerdings skeptisch.

FC Schalke 04 mit Interesse an Gosens?

Laut der „Gazzetta dello Sport“ soll der FC Schalke Interesse an einer Verpflichtung von Robin Gosens von Inter Mailand haben. Der 28-Jährige hatte schon in diversen Interviews kundgetan, dass er ein großer Fan des Klubs aus dem Ruhrgebiet ist. Ein Wechsel ist allerdings trotzdem unwahrscheinlich.

Dem Bericht zufolge sollen die Königsblauen sogar bereit sein, das komplette Gehalt des Flügelspielers zu übernehmen. Dieses soll 2,5 Millionen Euro netto betragen. Ziemlich viel Geld für die finanziell durchaus angeschlagenen Gelsenkirchener und ein Grund dafür, dass der Wechsel wohl nicht zustande kommen wird. Laut der „Sport Bild“ soll des Weiteren Bayer Leverkusen Abstand von einer Verpflichtung genommen haben, weil der italienische Klub ihren Spieler nur verkaufen möchte. Ein Leihmodell, wie es die Königsblauen anstreben, ist somit nicht im Interesse der Mailänder.

FC Schalke 04: Fans glauben nicht an Gosens-Interesse

Wie in den sozialen Netzwerken schnell klar wird, glauben die meisten S04-Fans nicht an das Gerücht aus Italien. „Es ist immer wieder amüsant zu sehen, dass einige ausländische Medien noch immer nicht mitbekommen haben, was über die letzten Jahre mit S04 passiert ist“, schreibt so ein Anhänger auf Twitter. Damit spielt er offensichtlich auf die finanzielle Lage seines Vereins und die aktuelle Tabellensituation an.