FC Schalke 04: Fans droht der nächste Nackenschlag – wechselt dieser Liebling zur Konkurrenz?

In der Vergangenheit machte Robin Gosens keinen Hehl daraus, dass er schon immer ein glühender Fan des FC Schalke gewesen ist. Zu einem Engagement bei den Königsblauen ist es allerdings nie gekommen und auch für keinen anderen Bundesligisten hat er bislang die Fußballschuhe geschnürt.

Dies könnte sich nun allerdings ändern. Mehrere Bundesligisten sollen wohl daran interessiert sein den Nationalspieler im Winter zu verpflichten. Nun stellt sich die Frage: Sehen die Fans des FC Schalke 04 ihren Liebling bald bei der Konkurrenz?

FC Schalke 04: Vier Bundesligisten mit Interesse an Gosens

Wie „Sky“ berichtet, sollen gleich vier Klubs aus der Bundesliga Interesse an den Diensten des Nationalspielers haben. Dem Bericht zufolge soll es sich bei den Interessierten um Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, den VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen handeln.

Bereits im vergangenen Sommer soll Gosens kurz vor einem Wechsel zu Bayer Leverkusen gestanden haben. Der Transfer scheiterte erst kurz vor dem Deadline-Day an dem Problem, dass Inter Mailand so schnell keinen Ersatzmann mehr für den Nationalspieler hätte finden können. Nun könnte der Transfer mit einem halben Jahr Verspätung stattfinden, denn Leverkusen soll dem Bericht zufolge immer noch an einem Transfer von Gosens zur Werkself interessiert sein. Auch der Spieler selbst soll sich einen Wechsel zu Leverkusen vorstellen können.

Gosens ist unzufrieden bei Mailand

In Italien hat der 14-fache Nationalspieler momentan nur die Rolle als Ergänzungsspieler inne. Insgesamt 402 Minuten in 14 Spielen stand Gosens in dieser Saison für Inter Mailand auf dem Feld – zu wenig für die Ansprüche des Außenbahnspielers. Der 28-Jährige würde viel lieber auf dem Platz stehen als auf der Bank zu sitzen, gerade auch weil er in den letzten Spielen verbesserte Leistungen auf dem Platz zeigte. Aus diesem Grund will Gosens Inter wohl verlassen.

Es ist allerdings noch nicht klar, ob der italienische Klub einem Verkauf ihres Allrounders zustimmt. Immerhin besitzt Gosens noch einen Vertrag bis 2026 bei den Mailändern. Möglich ist es deshalb, dass es den Nationalspieler mit einer Leihe im Winter in die Bundesliga zieht. Dann würden die Schalker in der Rückrunde auf ihren Liebling treffen.