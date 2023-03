FC Schalke 04: Bittere Nachrichten vor dem Derby! DAS kann S04 gar nicht gebrauchen

Am kommenden Samstag (11. März) steht für den FC Schalke 04 das Revierderby gegen Borussia Dortmund auf dem Programm. Während die Königsblauen im bisherigen Jahr noch ohne Niederlage sind, sind die Schwarzgelben noch ungeschlagen.

Als würde das die Aufgabe für den immer noch abstiegsbedrohten Klub aus Gelsenkirchen gegen den Meisterschaftsaspiranten aus Dortmund nicht schwer genug machen, drohen dem FC Schalke 04 nun wichtige Spieler für das prestigeträchtige Duell auszufallen. Neue Sorgen gibt es zudem in der Defensive.

FC Schalke 04: Kozuki und Balanta drohen auszufallen

Wie der Sportjournalist Dirk große Schlarmann von „Sky“ berichtet, sind Soichiro Kozuki und Eder Balanta immer noch kein Teil des Teamtrainings der Königsblauen. Beide Spieler hatten am Montag (06. März) einen Termin beim MRT.

Nach diesem sollte geklärt werden, wann die beiden Akteure wieder auf den Trainingsplatz zurückkehren können. Aufgrund der Tatsache, dass beide auch am Dienstag nicht mit der Mannschaft auf dem Platz standen, lässt sich schließen, dass entweder das Ergebnis der Untersuchungen noch nicht da ist oder dieses negativ ausgefallen ist. Ein Einsatz im Derby wird somit immer unwahrscheinlicher.

FC Schalke 04: Sextett nicht dabei – Van den Berg muss Training abbrechen

Neben Kozuki und Balanta drohen den Schalkern noch weitere Spieler auszufallen. Am Dienstag (07. März) berichtete Schlarmann, dass auch Tim Skarke, Jere Uronen, Thomas Ouwejan, Cedrick Brunner und Dominick Drexler nicht im Teamtraining gewesen sind. Neue Sorgen gibt es zudem in der Innenverteidigung. Nach einem Schlag auf den Fuß musste Sepp van den Berg das Training der Königsblauen abbrechen. Daraufhin wurde er mit einem kleinen Auto abtransportiert. Immerhin: Brunner arbeitet dem Bericht zufolge individuell in der Halle der Königsblauen, während Ouwejan ein paar Laufeinheiten auf dem Platz absolviert.

Ob zumindest mal einzelne Spieler schon für das Revierderby wieder eine Option sein können, wird die Trainingswoche zeigen. Fest steht allerdings, dass die Aufgabe für den abstiegsbedrohten Klub gegen den Meisterschaftsaspiranten mit den vielen Ausfällen nicht einfacher werden dürfte.