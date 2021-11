FC Schalke 04: Neuzugang enttäuscht – „Anders eingeschätzt“

Kurz nach seinem Wechsel zum FC Schalke 04 kannte die Euphorie bei den Fans fast keine Grenzen. In Windeseile eroberte Reinhold Ranftl die Herzen der Anhänger. Der Österreicher war schon einer der Lieblinge, da hatte er noch kein Spiel für die Knappen absolviert.

Gut fünf Monate später ist die Situation eine andere. In der zweiten Liga enttäuscht Ranftl bisher. Beim FC Schalke 04 ist er nur noch zweite Wahl. In einem Interview spricht er nun über seine Probleme in Deutschland.

FC Schalke 04: Ranftl gesteht – DAS macht ihm das Leben schwer

650.000 Euro legte Schalke im Sommer für den 29-Jährigen auf den Tisch – nur eine von zwei Ablösen, die die Knappen überhaupt bezahlten. Ranftl verließ nach sechs Jahren seine persönliche Komfort-Zone – seit 2015 hatte er in Linz gespielt – und wagte das Abenteuer Deutschland.

„Ich habe am Anfang eine Rieseneuphorie nach dem Wechsel verspürt, wollte es allen zeigen und meine Stärken sofort einbringen“, verrät er nun im Interview mit dem „Kicker“.

Doch schnell machte sich Ernüchterung breit. Hinter S04-Juwel Mehmet Can Aydin spielt er auf der rechten Seite nur die zweite Geige. Während der Verletzung Aydins konnte Ranftl nicht überzeugen. „Ich habe das Ganze auch ein wenig unterschätzt“, gesteht der Mittelfeldspieler.

Die Anpassung im neuen Umfeld habe sich schwieriger gestaltet als erwartet. Auch vom Niveau der zweiten Liga sei er anfangs erschlagen gewesen: „Ich habe das Niveau ein wenig anders eingeschätzt. Du musst bei jedem Spiel bei 100 Prozent sein, die Gegenspieler sind wirklich sehr gut“, so Ranftl.

S04-Zugang Ranftl glaubt, bald voll durchzustarten

All diese Faktoren hätten eine Rolle gespielt, warum es bei seinen bisherigen acht Ligaeinsätzen noch nicht wie geplant lief. Auch verrät er im „Kicker“, dass er zwischendurch unruhig geworden sei, als die Leistungen nicht stimmten.

Im Training habe er dann versucht, an seinen Schwächen zu arbeiten. Konkret nennt er beispielsweise die Spieleröffnung. Dort sehe er bei sich Verbesserungen. Auch deswegen hofft er, bald den Durchbruch beim FC Schalke 04 zu schaffen.

Am kommenden Samstag steigt für die Knappen das Spitzenspiel gegen Werder Bremen. Ob Trainer Dimitrios Grammozis auf seinen Neuzugang setzt, bleibt abzuwarten. (mh)