FC Schalke 04: Zu Beginn euphorisch gefeiert – jetzt spielt ER unter Grammozis plötzlich keine Rolle mehr

Im Sommer verließen viele Spieler den FC Schalke 04 und es kamen auch einige neue dazu.

Ein Neuzugang des FC Schalke 04 hat es aktuell sehr schwer. Foto: IMAGO / Team 2

Bei vielen Profis lagen vor dem Saisonstart große Hoffnungen. Doch für einen Neuzugang des FC Schalke 04 sieht es nach einem euphorischen Empfang mittlerweile nicht mehr so rosig aus.

FC Schalke 04: Zu Beginn euphorisch gefeiert

Reinhold Ranftl sollte die rechte Seite des S04 beackern und in der offensive für viel Gefahr sorgen. Noch vor dem Ligastart wurde er in den sozialen Netzwerken gefeiert. So gründeten einige Schalke-Fans beispielsweise eine Art digitalen Fanclub mit dem Namen „Reini Ranftl Rackers“.

-----------------------------------------

Die nächsten Gegner des FC Schalke 04:

03.10.: FC Ingolstadt (13.30 Uhr)

07.10.: VfB Lübeck (18 Uhr/Testspiel)

15.10.: Hannover 96 (18.30 Uhr)

23.10.: Dynamo Dresden (20.30 Uhr)

-----------------------------------------

Gut zwei Monate später ist die Euphorie vorbei. Der Österreicher spielt beim Zweitligisten keine Rolle und eine Rückkehr in die Startelf ist eigentlich nahezu ausgeschloßen.

+++ FC Schalke 04: Nach Sensationssieg – DAS haben Sheriff Tiraspol, S04 und der BVB gemeinsam +++

Ranftl stand von den bisher acht gespielten Partien in der 2. Bundesliga lediglich in vier davon auf dem Platz. In nur zwei Begegnungen durfte er von Anfang an ran – bei den beiden Niederlagen gegen den Hamburger SV (1:3) und dem peinlichen Auftritt gegen Jahn Regensburg (1:4).

S04-Neuzugang spielt unter Grammozis keine Rolle

Zwar steht der 29-Jährige immer wieder im Kader, aber nicht einmal als Einwechselspieler kommt er für die rechte Seite der Königsblauen zum Einsatz. In die erste Elf wird es umso schwerer reinzukommen.

Schalke-Profi Reinhold Ranftl spielt aktuell unter Cheftrainer Dimitrios Grammozis keine Rolle. Foto: IMAGO / Revierfoto

Wenn er dann eingewechselt wird, kann Ranftl nicht überzeugen. An einen Darko Churlinov oder Mehmet-Can Aydin, der zuletzt beim Auswärtssieg in Rostock aufblühte, gibt es kein vorbeikommen.

Wie geht es also mit Ranftl weiter, für den Schalke immerhin 700.000 Euro im Sommer ausgegeben hat? In Zukunft wird der Rechtsaußen sicherlich hin und wieder eine Chance bekommen, die er dann unbedingt nutzen muss. Immerhin: Es ist oft zusehen, dass Ranftl nach dem Training Sonderschichten schiebt. Vielleicht verhilft ihm das zu weiteren Einsätzen beim S04...