FC Schalke 04: Hammer! Ex-Coach vor Unterschrift – Trainiert ER bald Cristiano Ronaldo?

Was dazu wohl die Fans des FC Schalke 04 sagen würden?

Lange haben sie gehofft, dass ein ehemaliger Schalke-Trainer zu ihrem Klub zurückkehrt. Doch stattdessen zieht es ihn angeblich nach England, wo er bald Cristiano Ronaldo trainieren könnte.

Übernimmt Ex-Schalke-Trainer Rangnick bald Manchester United? Foto: IMAGO / Laci Perenyi

Ex-Schalke-Coach vor Unterschrift bei United

Am Sonntag hatte sich Manchester United nach einer 1:4-Blamage beim Abstiegskandidaten FC Watford von Ole Gunnar Solskjaer getrennt. Nun sucht der Verein einen Nachfolger, der nur bis zum Saisonende übernimmt.

Wie der englische Online-Portal „The Atheltic“ jetzt berichtet, soll Rang Rangnick sich mit United geeinigt haben. Der ehemalige S04-Coach soll als Interimstrainer übernehmen.

>>> FC Schalke 04: Talent erlöst S04-Fans! Diese Worte sind eindeutig

Aktuell ist Rangnick jedoch als Sportchef beim russischen Erstligisten Lokomotive Moskau unter Vertrag, von dem auch die Vereinbarung abhängt. Dieser muss nämlich zustimmen, ihn aus seinem Vertrag zu entlassen. Laut dem Bericht geht United jedoch nicht davon aus, dass das zu einem Problem werden könnte.

Trainiert Rangnick bald Cristiano Ronaldo?

Rangnick soll einen Vertrag bis Ende Mai vereinbart haben. Zudem soll er für weitere zwei Jahre in beratender Funktion für den Premier-League-Klub tätig sein. Am Wochenende beim Spitzenspiel gegen den FC Chelsea wird Rangnick allerdings noch nicht an der Seitenlinie stehen.

Cristiano Ronaldo darf sich freuen. Ex-Schalke-Coach Ralf Rangnick wird ihn bald trainieren. Foto: IMAGO / NurPhoto

Dafür muss der 63-Jährige noch eine Arbeitserlaubnis einholen, die nicht rechtzeitig zum Spiel am Sonntag (28. November) da sein wird. Superstar Cristiano Ronaldo muss sich also noch ein wenig gedulden, bis er seinen neuen Trainer kennenlernen darf.

Rangnick gilt als ausgewiesener Fachmann und wurde jüngst bereits mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht, um die strauchelnden Katalanen wieder nach oben zu bringen. Zuletzt war er 2019 als Trainer von RB Leipzig an der Seitenlinie aktiv. Auch viele Fans des FC Schalke 04 hatten die Hoffnung, dass Rangnick zu den Königsblauen zurückkehrt. Daraus wird wohl erstmal nichts.