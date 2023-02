FC Schalke 04: Fährmann mit ehrlichen Worten – DAFÜR verzichtet er sogar auf den Derbysieg

Die vergangenen Spiele dürften einigen Fans des FC Schalke 04 Grund zur Hoffnung geben, dass ihr Verein auch in der kommenden Spielzeit noch in der Bundesliga vertreten sein wird. Vier Spiele in Serie ohne Niederlage sprechen dabei für eine Leistungssteigerung der Königsblauen.

Nun stehen für den FC Schalke 04 die berühmtberüchtigten Wochen der Wahrheit auf dem Programm, deren großes Highlight des Revierderby gegen Borussia Dortmund sein wird. Nun hat Torhüter Ralf Fährmann allerdings verraten, dass er für eine Sache sogar auf den Sieg gegen den Reviernachbarn verzichten würde.

FC Schalke 04: Dafür würde Fährmann auf den Derbysieg verzichten

Im Interview mit der „Bild“ hat Ralf Fährmann die Frage beantwortet, ob er lieber Derbysieger gegen den BVB werden aber dafür gegen Stuttgart und Bochum verlieren oder gegen die beiden Mit-Abstiegskandidaten gewinnen aber gegen die Dortmunder verlieren würde.

Seine Reaktion war eindeutig: „In unserer aktuellen Situation ganz klar: Sechs Punkte! Die sind logischerweise deutlich mehr wert als nur drei. Ich glaube aber auch unabhängig von den nächsten Spielen fest daran, dass wir die Klasse halten.“

FC Schalke 04: Fährmann glaubt an Klassenerhalt

Im Anschluss macht der Keeper deutlich, dass er trotz des großen Rückstands auf das rettende Ufer noch Hoffnungen auf den Klassenerhalt hat. „Natürlich ist die Aufgabe schwer, aber unsere Entwicklung stimmt“, so Fährmann.

„Wir treten sehr selbstbewusst für einen Tabellenachtzehnten auf und haben ein Rezept gefunden. Die aktuelle Serie und unsere Fans pushen uns. Sie geben uns viel Kraft, denn sie honorieren, dass wir unser Herz auf dem Platz lassen“, fügt der Torhüter dann erklärend hinzu.