FC Schalke 04: Star träumt von Karriereende bei S04 – „Genügend Zeit, mir Gedanken zu machen“

Der FC Schalke 04 steht vor zwei enorm wichtigen Spielen. Die Partien gegen Hoffenheim und Hertha dürften nicht nur richtungsweisend, sondern schon vorentscheidend in Bezug auf den Klassenerhalt sein. Auch wenn die deutliche Niederlage gegen Bayer Leverkusen ein kleiner Rückschlag war, wird das Team von Thomas Reis alles daran setzen, die folgenden Partien erfolgreich zu gestalten.

In den kommenden Spielen dürfte sich der FC Schalke 04 auf jeden Fall auf den Rückhalt von Ralf Fährmann verlassen können. Der Keeper ist seit seiner Rückkehr ins S04-Tor eine richtige Stütze geworden. Das Knappen-Urgestein möchte mit den Gelsenkirchenern noch viel erreichen und kann sich sogar vorstellen, bis zum Ende seiner Karriere für Blau-Weiß zu spielen.

FC Schalke 04: Fährmann mit spezieller Beziehung zu Königsblau

Ralf Fährmann ist nicht nur der Dienstälteste bei S04, sondern auch derjenige, der mit Schalke am meisten erlebt hat. Vom gefeierten Held bis zu aussortierten Sündenbock, von der Champions League bis hin zur zweiten Liga. Fährmann kann von sich behaupten, mit dem Verein durch dick und dünn gegangen zu sein. Das wissen auch die Fans zu schätzen. Sie standen immer hinter ihren „Ralle“ und feierten den Routinier stets ab.

Doch auch Ralf Fährmann weiß, was er an S04 hat. Der gebürtige Chemnitzer spielt, mit kleinen Ausnahmen, seit 2003 auf Schalke und durchlief sämtliche Junioren-Mannschaften von Königsblau. Er spielte mit großen Spielern zusammen und erlebte einige große Momente im Dress von Blau-Weiß. Trotz vieler Rückschläge hat der 34-Jährige seine Liebe zum Pottklub nie verloren und ist den Knappen stets treu geblieben.

Dass Thomas Reis den 1,97 Meter Torhüter zu Beginn der Rückrunde wieder zurück ins Tor stellte, war durchaus überraschend. Fährmann selbst überraschte das allerdings nicht. „Ich habe immer an mich geglaubt. Ich habe auch jeden Tag im Training alles gegeben und immer versucht, den Trainer davon zu überzeugen, dass ich der Bessere bin“, erklärte Fährmann. Das Vertrauen seines Trainers zahlte er direkt zurück. Die ersten fünf Spiele absolvierte er mit null Gegentoren und bildet eine wichtige Stütze für sein Team.

Karriereende am Berger Feld?

Aktuell passt es zwischen Fährmann und dem S04 wie lange nicht mehr. Dementsprechend zufrieden ist der Schlussmann momentan. Und das soll auch noch länger so bleiben, wenn es nach dem 34-Jährigen geht. Bezüglich eines möglichen Karriereendes auf Schalke sagte er: „Ja – entweder in der Arena oder in der Geschäftsstelle. Im Fußball kann alles passieren. Ich habe noch zwei Jahre Zeit, mir genügend Gedanken zu machen.“ Er hoffe, dass er weiterhin für den Verein Fußball spielen könne. „Aber alles zu seiner Zeit“, so Fährmann.

Worte, die für die Anhänger des FC Schalke 04 wohl wie Musik in den Ohren sein dürften. Wie es langfristig mit Fährmann weitergeht, bleibt jedoch abzuwarten. Sein Vertrag läuft noch bis zum Juni 2025. Diesen wird der Torhüter höchstwahrscheinlich auf jeden Fall erfüllen. Auch eine langfristige Perspektive als Vereins-Verantwortlicher ist alles andere als ausgeschlossen. Denn die Schalke-Bosse wissen, wie sehr sich Fährmann mit der Stadt und dem Verein identifiziert.