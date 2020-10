FC Schalke 04: Gegen Leipzig nicht im Kader – sucht ER jetzt das Weite?

Es war ein misslungenes Debüt für Manuel Baum als Cheftrainer des FC Schalke 04. Gegen RB Leipzig gingen die Knappen 0:4 unter, offenbarten dabei erneut eklatante Schwächen in sämtlichen Spielanlagen.

Einem kann das allem Anschein in Zukunft egal sein. Rabbi Matondo stand am dritten Spieltag nicht mal mehr im Kader des FC Schalke 04. Er steht kurz vor Schließung des Transferfensters vor einem Wechsel.

FC Schalke 04: Wechselt Matondo innerhalb der Bundesliga?

Noch bis Montag bleibt Schalke Zeit, den aktuellen Kader für die Saison zu verstärken. Dass das nötig ist, zeigte auch die Partie in Leipzig deutlich auf. Gerne würde Jochen Schneider seinem neuen Coach noch einen gelernten Rechtsverteidiger an die Seite stellen.

RB Leipzig - FC Schalke 04 4:0 (3:0)

Tore: 1:0 Bozdogan (30./ET), 2:0 Angelino (35.), 3:0 Orban (45.+2), 4:0 Halstenberg (80./HE)

Doch auch hier kommt eines der vielen Probleme der Knappen ins Spiel: Das Geld. Um weitere Transfers zu stemmen, müssen den Verein vorher Spieler verlassen. Einer der Kandidaten ist Rabbi Matondo.

Der Waliser konnte Manuel Baum in den ersten Tagen offenbar nicht von seinen Fertigkeiten überzeugen, blieb am Samstag in Gelsenkirchen und stand nicht im Kader. Wie „Sky Italia“ berichtet, könnte das auch mit seinem vorzeitigen Abschied in Verbindung stehen.

War die Partie gegen Bayern München die letzte von Matondo im Schalke-Dress? Foto: imago images / MIS

Demnach seien einige Verein an dem Flügelspieler interessiert. Als Beispiel nennt der Sender Champions-League-Viertelfinalist Atalanta Bergamo. Doch auch zwei Bundesligamannschaften sollen Matondo auf dem Zettel haben.

Noch im vergangenen Jahr gehörte der 20-Jährige zum engeren Schalker Stammpersonal. In der Liga kam er immerhin auf 20 Einsätze. Wie der übrigen Offensive gelangen aber auch ihm dabei nicht allzu viele Tore. Lediglich zwei Mal netzte er ein.

Kommt da Costa wenn Matondo geht?

Anfang 2019 war Matondo von Manchester City für neun Millionen Euro nach Gelsenkirchen gekommen. Als junges aufstrebendes Talent dürfte Schalke bei einem Verkauf sicherlich eine ordentliche Summe für den viermaligen Nationalspieler einnehmen.

Sollte es wirklich noch zu einem Verkauf kommen, wäre möglicherweise der Weg für Danny da Costa frei. Die Knappen sollen Interesse an dem Rechtsverteidiger von Eintracht Frankfurt zeigen. Jedoch war der Deal wegen fehlender Gelder nicht zu stemmen. (mh)