FC Schalke 04 an Premier-League-Stürmer interessiert – doch jetzt kommt DAS heraus

Bereits vor einigen Wochen hatte der FC Schalke 04 angekündigt, im Winter Transfers tätigen zu wollen, um den Kader weiter zu verstärken. Besonders neue Offensivspieler stehen dabei im Fokus der Königsblauen.

Nun wurde bekannt: Der FC Schalke 04 soll Interesse an einem Stürmer aus der Premier League haben. Ein möglicher Transfer könnte sich für die Gelsenkirchener zu einem waschechten Coup entwickeln.

FC Schalke 04 mit Interesse an Undav

Wie das französische Portal „Jeunesfooteux“ berichtet, soll der FC Schalke Interesse an Deniz Undav von Brighton & Hove Albion haben. Der 26-jährige Mittelstürmer ist im niedersächsischen Achim geboren – und stand bereits in 69 Drittliga- und 67 Regionalliga-Spielen auf dem Platz. Seit Januar 2022 steht er bei Brighton unter Vertrag – doch so richtig in Schwund kommt er dort nicht.

In der bisherigen Saison stehen für ihn nur acht Liga-Einsätze und knapp 90 Minuten Spielzeit zu Buche. Sein einziges Tor für den englischen Erstligisten erzielte er im Liga-Pokal gegen die Forest Green Rovers – und die spielen nur in der dritten Liga. Aufgrund der wenigen Spielzeit soll Brighton dem Bericht zufolge nun bereit sein, ihren Stürmer im Winter abzugeben.

Die Verantwortlichen des FC Schalke sollen demnach schon auf den englischen Erstligisten zugekommen sein, um die Möglichkeiten einer Leihe bis Saisonende anzufragen. Doch die Konkurrenz ist offenbar groß: Aus der Bundesliga soll nicht nur der FC Köln, sondern laut „Berliner Zeitung“ auch Hertha BSC ein Auge auf Undav geworfen haben. Zudem soll es auch in der ersten französischen Liga einen Interessenten geben.

FC Schalke 04 mit guten Chancen bei Undav?

Doch trotz alledem könnten die Königsblauen gute Karten beim Stürmer haben. Der Grund: Undav ist bereits seit Kindheitstagen großer Fan der Schalker. „Für Schalke würde ich auch in die 2. Liga wechseln“, sagte er einst, als in der belgischen Liga die Torschützenliste anführte. Für Royale Union Saint Gilloise schoss er 45 Tore in 70 Spielen!

Ein Transfer nach Gelsenkirchen scheiterte damals allerdings an der finanziellen Situation der Königsblauen. Nun könnte der Wechsel im zweiten Anlauf klappen. Sollten die Schalker es schaffen den 26-Jährigen per Leihe zu verpflichten, könnte er mit seinem eingebauten Torriecher zum entscheidenden Faktor im Kampf um den Klassenerhalt für die Königsblauen werden.