FC Schalke 04: Kurz nach S04-Abschied – Rückkehr von Ex-Star perfekt

Neben den vielen neuen Gesichtern beim FC Schalke 04 gab es auch zahlreiche Abgänge. Spieler, die ihre Karrieren beendet haben oder wohl noch werden, und viele Akteure, die zu anderen Vereinen wechseln. Dabei wird es in der kommenden Saison zu einigen Wiedersehen kommen.

Einer von ihnen ist Sebastian Polter. Der Stürmer hat vor wenigen Tagen seinen Vertrag beim FC Schalke 04 aufgelöst und wird ab sofort bei einem Konkurrenten auf Torejagd gehen. Er kehrt zu seinem Jugendklub zurück.

FC Schalke 04: Polter kehrt nach Braunschweig zurück

Nach zwei Jahren endete ein unglückliches Kapitel für Sebastian Polter. Der Stürmer wurde beim FC Schalke 04 nicht glücklich. Es hat einfach nicht geklappt. So entschieden sich der Angreifer und der S04 vor wenigen Tagen, den Vertrag aufzulösen. Polter hatte bis 2025 in Gelsenkirchen unterschrieben.

Auch interessant: FC Schalke 04: Neuzugang mit irrer Enthüllung! Er schlug die 1. Liga für S04 aus

Bei seinem Abschied sagte er: „Ich möchte mich herzlich beim Verein mit all seinen großartigen Fans für die zwei Jahre bedanken. Schalke ist und bleibt für mich einer der Top-3-Vereine in Deutschland. Auch wenn es sportlich für den Club und mich besser hätte laufen können, nehme ich viele großartige Erinnerungen mit und bin stolz, für Schalke gespielt haben zu dürfen. Ich wünsche dem Club und der Mannschaft für die Zukunft alles Gute und freue mich darauf, euch wiederzusehen.“

Zu einem Wiedersehen wird es tatsächlich kommen.

Polter hat nämlich einen neuen Klub gefunden: Eintracht Braunschweig hat den 33-Jährigen unter Vertrag genommen. Die Niedersachsen hatten dabei bereits am 1. Spieltag gegen S04 gespielt und sind in der Veltins-Arena mit 1:5 untergegangen. Bei den Löwen stand Polter bereits in seiner Jugend von 2006 bis 2007 unter Vertrag.

Polter soll für erste Erfolgserlebnisse sorgen

Polter freut sich auf die neue Aufgabe. „Ich bin froh, jetzt bei der Eintracht zu sein. Ich kenne die Gegend und den Verein, habe hier bereits in der U17 gespielt.“ Er brauche also nicht viel Anlaufzeit. Bis es zum Wiedersehen mit dem FC Schalke 04 kommt, wird es aber noch ein bisschen dauern. Direkt zum Rückrundenstart treffen die beiden Traditionsvereine dann aufeinander.

Mehr Nachrichten für dich:

Bitter für Schalke und gut für Braunschweig: Der Stürmer kostet der Eintracht aufgrund der Vertragsauflösung keinen Cent, bringt viel Erfahrung mit und soll nun dafür sorgen, dass die Mannschaft von Daniel Scherning die ersten Punkte in dieser Saison einfährt. In den ersten drei Spielen gab es nur Niederlagen.