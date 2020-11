FC Schalke 04: Knappen schaffen den Einzug in die zweite Runde – doch Baum schlägt nach dem Spiel Alarm

Gelsenkirchen. Endlich ist es da: das langersehnte Erfolgserlebnis für den FC Schalke 04. Nach monatelanger Durststrecke gewannen die Königsblauen im DFB-Pokal endlich wieder ein Pflichtspiel.

4:1 hieß es am Ende gegen den 1. FC Schweinfurt aus der Regionalliga. Doch Manuel Baum hatte nach dem Spiel einiges zu meckern. Ihm gefiel der Auftritt des FC Schalke 04 über weite Strecken nicht.

FC Schalke 04: Knappen besonders schwach bei hohen Bällen

Kurzzeitig sah es so aus, als würde Schalke auch gegen den Viertligisten patzen. In der ersten Halbzeit ließen sich die Knappen oft weit in die eigene Hälfte drücken, Schweinfurt kam zu einigen gefährlichen Chancen.

„In der Defensive haben wir riesen große Probleme gehabt, die langen Bälle zu verteidigen“, erklärte ein nicht ganz glücklich wirkender Baum im Anschluss an die Partie. Das beste Beispiel hierfür ist der Führungstreffer der Schweinfurter.

-------------------

Schweinfurt 05 – FC Schalke 04 1:4 (1:2)

Tore: 1:0 Thomann (37.), 1:1 Ibisevic (39.), 1:2 Schöpf (44.), 1:3 Schöpf (81.), 1:4 Raman (86.)

Hier alle Highlights >>>

-----------------

Einen langen Ball verteidigten die Schalker nur unzureichend. Sascha Marinkovic leitete die Kugel weiter zu Martin Thomann, welcher Malick Thiaw in der Abwehr kurz auswackelte und eiskalt zum 1:0 abschloss.

Da fürchteten viele Fans bereits die nächste Blamage ihres Herzensvereins. Doch Schalke berappelte sich schnell. Noch vor der Halbzeit führte der Bundesligist durch Treffer von Vedad Ibisevic und Alessandro Schöpf.

Schalke darf endlich wieder jubeln. Foto: imago images/Poolfoto

Das hatte auch mit einer Umstellung seitens Baum zu tun. „Erst als Stambouli den Auftrag gekriegt hat, in den ersten Kopfball zu gehen, wurde es deutlich besser. Ansonsten hat uns der Gegner vor allem da vor Probleme gestellt“, tadelte er seine Mannschaft.

Viel Arbeit vor dem Spiel in Mainz

Vor ihm und seinem Trainerteam liegt in den kommenden Tagen weiterhin viel Arbeit. Am Samstag kommt es zum Kellerduell gegen Mainz 05. Es wird eine wegweisende Partie für Schalke 04. Doch bis dahin muss noch einiges verbessert werden.

----------------

Weitere Neuigkeiten zu Schalke 04:

FC Schalke 04: DIESE Aktion sorgt im Pokal bei allen für Verwirrung

FC Schalke 04: Irres Gerücht um Max Meyer! Kehrt er etwa zurück?

Schalke 04: Schock für Rafinha! Ex-Schalker ausgeraubt – Babysitterin erlebt reinsten Horror

---------------

„In der zweiten Halbzeit war es etwas besser, aber spielerisch immer noch nicht so, wie wir uns das vorstellen“, stellte der Trainer fest. Trotz des Sieges herrscht auf Schalke als weiterhin Alarmbereitschaft. Gegen Mainz will Baum eine deutlich bessere Leistung sehen. (mh)