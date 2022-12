FC Schalke 04 macht es offiziell: SIE ist der erste Winter-Neuzugang bei den Profis

Für die kommende Winter-Transferphase hat der FC Schalke 04 angekündigt mit Transfers ihren Kader verstärken zu wollen. Die erste Neuverpflichtung hat der abstiegsbedrohte Klub nun bekanntgegeben.

Diese wird allerdings keinen direkten Einfluss auf das Spielgeschehen auf dem Platz haben. Der FC Schalke 04 hat nun nämlich veröffentlicht, dass Pia Malin Jensen ab sofort die Ernährungsberaterin des Teams sein wird.

FC Schalke 04 gibt ersten Neuzugang bekannt

Pia Malin Jensen ist die erste Winter-Neuverpflichtung des FC Schalke 04. Die 28-jährige Leichtathletin ist Mitgründerin von „Where’s the food? Sportsnutrition“ und gibt im Internet Aufschluss über das richtige Training und Ernährung.

Sie selbst schreibt auf ihrer Webseite, dass die Sporternährung „einen elementaren Baustein in der Entwicklung von sportlicher Leistungsfähigkeit“ darstellt. Das beste Training würde nichts nutzen, wenn die Energie fehlen würde. Nun wird Jensen das Team im Bereich der Ernährungswissenschaft unterstützen. Tun wird sie dies, indem sie eine Ernährungsanalyse durchführt, damit den Ernährungsstatus ermittelt und einen Plan mit den Individuen entwickelt. Dieser soll dann individuell auf die Bedürfnisse abgestimmt sein. So lässt es sich auf ihrer Webseite nachlesen.

FC Schalke 04: Änderungen sollen sportlichen Erfolg bringen

Das Ziel dieser Maßnahme ist klar: der sportliche Erfolg soll zurück nach Gelsenkirchen. Des Weiteren sollen aber höchstwahrscheinlich auch weitere Störgeräusche rund um die Mannschaft verhindert werden. Zuletzt machte das Gerücht die Runde, dass Ersatztorhüter Ralf Fährmann an den Spieltagen in der Kabine sehr viel Kuchen essen würde, der in den Innenräumen für die Spieler bereitstehen würde.

Mit Pia Malin Jensen als Beraterin dürften solche Kuchen-Diskussionen wie die bei Ralf Fährmann schon bald der Vergangenheit angehören. Die genauen Maßnahmen der Ernährungsberaterin werden individuell getroffen werden. Ob sie Wirkung zeigen, wird dann der restliche Verlauf der Saison zeigen.