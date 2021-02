FC Schalke 04: Peter Neururer wünscht sich IHN bei S04 zurück – „Ersatzlos überragend“

Seit dem vergangenen Sommer bekleidet Clemens Tönnies beim FC Schalke 04 kein Amt mehr. Einige Schalke-Fans wollen den Unternehmer wegen des Abwärtsstrudels des S04 aber wieder in verantwortlicher Position sehen.

In eine Diskussion schaltet sich dann auch Peter Neururer ein. Der Kult-Trainer zeigt eindeutig, was er davon halten würde.

FC Schalke 04: Neururer äußert zu Clemens Tönnies

„Wie würdet ihr ein Comeback von Clemens Tönnies in der 2. Bundesliga finden?“, fragte der private Schalke-Blog „Rudis Veltins Arena“ auf seiner Facebook-Seite. Bei den Fans sorgte die Frage für eine hitzige Diskussion.

„Die letzten 20 Jahre waren mit das Beste in der modernen Zeit und Clemens Tönnies hat da einen großen Anteil dran“, schrieb der Fan Thorsten G. etwa. „Ich fand nicht alles gut, was er gemacht hat, aber so desaströs, wie sich Schalke momentan präsentiert, das hätte er niemals zugelassen!“

Clemens Tönnies spaltet die Anhänger des FC Schalke 04 noch immer in zwei Lager. Foto: IMAGO / Kirchner-Media

Andere Fans sahen jedoch das genaue Gegenteil: „Auch Dank Clemens Tönnies sind wir gerade da , wo wir sind. Immer dran denken“, schrieb einer. Ein anderer Kommentar erkannte in der Frage eher die bittere Not des Vereins. „Jetzt ist er auf einmal wieder gut – und das nur wegen der Kohle“, kommentierte er.

Dann schaltete sich auch Peter Neururer ein, der ab 1989 für anderthalb Jahre als Cheftrainer auf Schalke aktiv war. Der Kult-Trainer beantwortete die Frage nach einer Tönnies-Rückkehr in der zweiten Liga mit nur vier Worten: „Es wäre ersatzlos überragend!“ Sein Statement versah er zudem mit sechs Ausrufezeichen.

Immer wieder hatte Neururer Tönnies in Schutz genommen. Dessen rassistische Aussagen im Sommer 2019 hatte der Kulttrainer zwar deutlich kritisiert, den damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden aber dennoch mit den Worten verteidigt: „Wer Clemens kennt, weiß: Er ist kein Rassist.“ Jetzt traut er ihm offenbar einen Neustart mit Schalke in Liga 2 zu.

Peter Neururer befürwortet eine spektakuläre Rückholaktion beim FC Schalke 04. Foto: imago images/Reichwein

Proteste gegen Schalke-Vorstand

