FC Schalke 04: Sportchef macht Fans keine Hoffnungen – DIESEN Kampf „werden wir nicht gewinnen“

In der nun abgelaufenen Winter-Transferperiode hat der FC Schalke 04 sechs Spieler neuverpflichtet. Hinzu kommen mit Soichiro Kozuki und Andreas Ivan zwei Akteure aus der U23, die nun vermehrt auch bei den Profis zum Zug kommen.

Dass die U23 des FC Schalke 04 so wichtig für die Profi-Mannschaft ist, hat nun auch Sportvorstand Peter Knäbel bestätigt.

FC Schalke 04: Knäbel spricht über U23

In einem vereinseigenen Interview hat sich S04-Boss zur Wichtigkeit der U23-Mannschaft für die Schalker geäußert. „Ich glaube, dass die letzten Jahre gezeigt haben, dass diese Mannschaft für uns in unserer aktuellen Situation einen sehr, sehr hohen Wert genießt“, meint Knäbel.

+++ FC Schalke 04 hier Spitzenreiter – DAS zeigt das Ausmaß aller Probleme – DerWesten.de +++

Im Anschluss lobt er die Arbeit, die das Trainerteam bei der zweiten Mannschaft der Königsblauen vollzieht. „Ich glaube auch, dass das Training eine hohe Intensität hat. Jakob Fimpel und sein Trainerteam machen einen guten Job“.

FC Schalke 04: So kommt S04 an seine Spieler

Anschließend hat der Klub-Boss erklärt, wie der Klub seine neuen Spieler verpflichtet. Dabei sei besonders „die Nachsichtung von Spielern wie Idrizi zum Beispiel“, wichtig „der irgendwo weggeschickt worden ist, dann bei Fortuna Köln noch mal einen Anlauf nimmt und wir sagen dann, dass wir ihm noch mal eine Chance geben und hoffen, dass es klappt. Das sind sie Marktlücken und die Nischen, auf die wir momentan setzen müssen. Den Kampf übers Geld werden wir nicht gewinnen, also müssen wir smart und clever sein“.

+++ FC Schalke 04: Suche nach Schröder-Nachfolger – das ist Knäbels Plan – DerWesten.de +++

Schaut man auf die rasante Entwicklung von beispielsweise Soichiro Kozuki, der vor einem Jahr noch beim FC Düren in der Regionalliga aktiv war und nun Bundesliga-Spieler ist, lässt sich feststellen, dass der Plan der Schalker aufgeht. „Und das hat jetzt nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern schon ein paar Mal gekappt. Insofern glaube ich, dass das ein fester Baustein in unserer Strategie aus der Knappenschmiede heraus sein sollte“, findet auch Knäbel.

Mehr News:

Im Anschluss ergänzt er dann: „Aber wir dürfen nicht den zweiten Baustein mit der Förderung unserer Jahrgänge aus der U17 und U19 raus vergessen. Da bin ich sehr, sehr optimistisch, dass wir in den nächsten Jahren da drei, vier, fünf Spieler haben, die wir dann auch ganz gezielt in die erste Mannschaft einbauen können und die eine sehr hohe Qualität und dann am Ende auch wert für uns haben“.