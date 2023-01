FC Schalke 04: Knäbel bestätigt schlimmen Verdacht – Profi reist aus Belek ab

In der abgelaufenen Hinrunde in der Bundesliga war der FC Schalke 04 von Verletzungen geplagt. Zwischenzeitlich fielen bei den Königsblauen nahezu alle wichtigen Stammspieler aus. So etwas wie eine erste Elf zu bilden, die sich mit der Zeit hätte einspielen können – quasi unmöglich.

Während sich viele der damals verletzten Spieler nun auf dem Weg der Besserung befinden und in der Türkei an ihrem Comeback arbeiten, gibt es aber auch gleichzeitig wieder schlechte Nachrichten vom FC Schalke 04. Und ja – erneut hat sich ein Mitglied des Kaders verletzt.

FC Schalke 04: Heekeren verlässt Belek

Bereits vor Stunden berichtete „Sky“-Reporter Dirk große Schlarmann, dass sich Torhüter Justin Heekeren während einer Trainingseinheit verletzt hat. Der 22-Jährige musste das Feld kurz darauf gestützt von zwei Betreuern verlassen.

„Es besteht der Verdacht auf eine Knieverletzung. Er wird am morgigen Freitag aus dem Trainingslager abreisen. Eine genaue Diagnose erfolgt nach weiteren Untersuchungen in Gelsenkirchen“, kommentierte Peter Knäbel die Verletzung des Torhüters in einer Medienrunde in Belek.

FC Schalke 04: Was war passiert?

Beim Training am Donnerstag (05. Januar) absolvierte das Team von Trainer Thomas Reis ein Trainingsspiel. In diesem lief der 22-jährige Torhüter als Feldspieler auf, ehe er plötzlich ohne Fremdeinwirkung umknickte und zu Boden sackte. Dass der Mann, der erst vor der Saison von Rot–Weiß Oberhausen nach Gelsenkirchen kam, große Schmerzen hatte, war dabei lautstark zu hören.

Ursprünglich wurde Heekeren verpflichtet, um in naher Zukunft als Nummer eins das Tor der Königsblauen zu hüten. In den sozialen Netzwerken äußerten einige Fans in den letzten Wochen den Wunsch, dass er womöglich schon in der Rückrunde dauerhaft zwischen den Pfosten stehen solle – da viele Anhänger von Keeper Alexander Schwolow bisher nicht restlos überzeugt sind. Doch solange Heekeren ausfällt, bleibt wohl erstmal weiter die Leihgabe von Hertha BSC im Schalker Kasten.