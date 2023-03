FC Schalke 04: Trainer-Hammer bahnt sich an – S04 schaut ganz genau hin

Noch zehn Spiele in der Fußball-Bundesliga und der Abstiegskampf wird besonders spannend. Mittendrin ist auch der FC Schalke 04, der nach einer schwachen Hinrunde schon als der sichere Absteiger galt.

Allerdings haben sich mittlerweile neben dem FC Schalke 04 noch vier weitere Mannschaften unten eingefunden. Bei einem der Konkurrenten des S04 geht es gerade drunter und drüber. Für den Trainer könnte schon nach nur wenigen Spielen der Rauswurf drohen.

FC Schalke 04: Konkurrenz bricht in Panik aus

Die Rede ist von der TSG Hoffenheim und Trainer Pellegrino Matarazzo. Erst im Februar wurde der 45-Jährige bei den Sinsheimern eingestellt und steht jetzt auch schon wieder vor dem Aus. Wie die „Bild“ berichtet, könnte der TSG-Coach bei einer Niederlage im Abstiegskrimi am kommenden Wochenende gegen Hertha BSC fliegen.

Der Nachfolger von Andre Breitenreiter, ehemaliger Trainer des FC Schalke 04, hat alle seine fünf Ligapartien verloren. Dadurch ist die TSG Hoffenheim auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Seit dem 14. Oktober 2022 warten die Kraichgauer auf einen Sieg. Damals gewann die TSG mit 3:0 beim S04.

Thomas Reis, hier noch als Bochum-Trainer und Pellegrino Matarazzo zu seiner Zeit beim VfB Stuttgart. Beide trainieren mittlerweile zwei neue Vereine. Foto: IMAGO / Revierfoto

Sollte Matarazzo dann tatsächlich entlassen werden, stehe auch schon ein Nachfolger für ihn fest. Favorit auf den Trainer-Posten ist Ex-Schalker Markus Gisdol, der bereits von 2013 bis 2015 in Hoffenheim trainierte. Erste Gespräche sollen auch schon stattgefunden haben. Neben Gisdol ist auch Kenan Kocak ein weiterer Kandidat, der vor einigen Monaten noch im Kampf um den Job Matarazzo unterlegen war.

S04 schaut genau hin

Beim FC Schalke 04 wird man sicherlich auch ganz genau verfolgen, was der Abstiegskonkurrent auf dem Trainerposten macht. Schließlich treffen die TSG Hoffenheim und die Königsblauen bald wieder aufeinander. Am 9. April reist die Mannschaft von Trainer Thomas Reis zum Auswärtsspiel in die PreZero Arena nach Sinsheim.

Mehr News für dich:

Wer dann bei der TSG auf der Trainerbank sitzen wird, wird sich zeigen. Bei S04 hingegen ist man mit der Arbeit von Reis mehr als nur zufrieden und würde auch bei einem möglichen Abstieg mit dem Coach in der 2. Liga weitermachen, erklärten die Bosse zuletzt.