FC Schalke 04 sorgt für Paukenschlag: Diese Trennung kommt überraschend!

Gelsenkirchen. Faustdicke Überraschung beim FC Schalke 04.

Nach Angaben des Vereins beendet Thomas Spiegel (53) seine Arbeit als Pressesprecher in Gelsenkirchen – mit sofortiger Wirkung.

Der FC Schalke 04 teilte auf seiner Homepage mit, dass der 53-Jährige seine Tätigkeit als Direktor Medien, Kommunikation und PR bei Königsblau nicht fortführen werde. Eine solche Personalentscheidung mitten in der laufenden Saison dürften die wenigsten erwartet haben.

Thomas Spiegel wird ab sofort keine Pressekonferenz mehr auf Schalke leiten. Foto: imago images / Matthias Koch

FC Schalke 04 trennt sich von Pressesprecher – und öffnet eine Tür

Thomas Spiegel soll den Schalkern nach Vereinsangaben erhalten bleiben. Der scheidende Pressesprecher werde seine Tätigkeiten beim FC Schalke 04 zu einem späteren Zeitpunkt in anderer Funktion wieder aufnehmen, heißt es auf der Schalke-Homepage.

Nähere Angaben zu den Gründen der vorübergehendenden Trennung machte der Verein nicht.

Jobst: „Hundertprozentige Professionalität, Loyalität und Herz“

Alexander Jobst fand allerdings lobende Worte für den langjährigen Mitarbeiter der Königsblauen: „Thomas Spiegel hat in seiner langjährigen Tätigkeit jederzeit hundertprozentige Professionalität, Loyalität und Herz gezeigt und unseren Verein mit seiner Haltung und Offenheit stark mitgeprägt. Dafür gilt ihm größter Dank“, ließ der Marketing- und Kommunikationsvorstand mitteilen.

Der Verein freue sich „darüber, dass er seine Expertise in Zukunft in einem anderem Aufgabengebiet weiter einbringen wird“, so Jobst.

Das ist Thomas Spiegel

Spiegel ist bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten beim FC Schalke 04 beschäftigt. Vielen ist er ein bekanntes Gesicht, weil er die Pressekonferenzen vor und nach den Spielen in Gelsenkirchen leitet.

Davor war Spiegel bei der Funke Mediengruppe angestellt, berichtete für „Reviersport“ über die Schalker.

Wer wird neuer Pressesprecher?

Offen lässt der Verein auch, wer Spiegels Posten als Mediendirektor übernimmt. Ob ein neuer Pressesprecher bereits bestimmt ist und ob dieser aus den eigenen Reihen kommt, erwähnte Schalke nicht.

