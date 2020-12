FC Schalke 04: Nächster Paukenschlag – Aufsichtsratsmitglied tritt zurück und äußert Vorwürfe

Es kracht weiter beim FC Schalke 04: In der Führungsriege des Revierklubs kehrt wegen der andauernden Proteste der Ultras einfach keine Ruhe ein.

Mit Anstoß der Partie gegen Augsburg (2:2) folgte der nächste Paukenschlag! Ein Mitglied des Aufsichtsrats tritt zurück und erhebt deutliche Vorwürfe gegen seine Ex-Kollegen.

Uwe Kemmer (r.) tritt mit sofortiger Wirkung aus dem Aufsichtsrat des FC Schalke 04 zurück. Foto: imago images / DeFodi

FC Schalke 04: Ex-Aufsichtsratsmitglied erhebt Vorwürfe

Via Facebook erklärte Uwe Kemmer, der dem Schalker Aufsichtsrat seit drei Jahren angehört hatte, dass er dem Vorsitzenden Jens Buchta seinen sofortigen Rücktritt erklärt habe. Als Grund nannte er Meinungsverschiedenheiten mit anderen namentlich nicht genannten „Entscheidern“ im Verein und Kollegen im Aufsichtsrat.

Er habe in der Vergangenheit auch Entscheidungen mitgetragen, hinter denen er persönlich nicht zu 100 Prozent gestanden habe, um Geschlossenheit zu symoblisieren. „Das ist in einem solchen Gremium meiner Meinung auch normal“, so Kemmer in seiner Erklärung auf Facebook.

+++ Schalke gibt nach Horror-Szene um Mark Uth Diagnose bekannt +++

Viele Faktoren, wie die sportliche Krise und die Corona-Pandemie, würden nun aber grundsätzliche Fragen auf die Tagesordnung rufen. Kemmer erhebt in diesem Zusammenhang schwere Vorwürfe gegen seine ehemaligen Kollegen: „Die Gespräche im Aufsichtsrat und die (Nicht-)Maßnahmen der letzten Monate haben mir schmerzlich vor Augen geführt, dass ich einige Dinge fundamental anders beurteile als viele meiner Kollegen.“

---------------

S04-Top-News:

---------------

Weil er Geschlossenheit für notwendig halte, deshalb aber nicht gegen seine Überzeugung agieren wolle, habe er diese Konsequenz ziehen müssen. Dieser Schritt sei ihm „verdammt schwer gefallen“. In seiner Erklärung bedankte er sich auch bei ihm wohlgesonnenen Kollegen und sprach den S04-Fans in der sportlichen Krise Mut zu. „Mein besonderer Dank gilt allen Mitgliedern und Fans, die zur Zeit so viel leiden müssen, und die trotzdem – wie ich – nie aufhören werden, Schalker zu sein.“

Der Verein hat zu der Personalie bislang keine Stellung bezogen. Zuletzt hatten die „Ultras Gelsenkirchen“, eine der meinungsstärksten Fangruppierungen des S04, offensiv personelle Konsequenzen in der Klubführung gefordert. Ziel dieser Proteste war dabei vor allem Vorstandsmitglied Alexander Jobst gewesen (hier die Details>>>). (the)