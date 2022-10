FC Schalke 04: Fans kommen die Tränen – plötzlich hat ER wieder Schalke-Klamotten an

Freier Samstag für den FC Schalke 04. Während in der Bundesliga schon am Samstag die Fetzen fliegen, müssen die Königsblauen erst am Sonntag ran. Thomas Reis feiert seine S04-Premiere als Cheftrainer. Der Gegner heißt SC Freiburg.

Dementsprechend nutzte der FC Schalke 04 den Samstag für letzte Vorbereitungen. Plötzlich taucht auf dem Trainingsgelände ein altbekanntes Gesicht auf. Und dann trägt er auch noch blau-weiße Trainingsklamotten. Was ist da los?

FC Schalke 04: Aufstiegsheld schaut vorbei

Nichts wünschen sich die Knappen derzeit mehr zurück als die Euphorie aus dem Sommer. Wenige Monate ist es vorbei, da lag man sich noch in den Armen. Gerade hatte man den Aufstieg klargemacht. Es gab sogar eine Meisterschale. Doch dann zerbrach die Heldentruppe.

Viele Leistungsträger gingen. Manche freiwillig, bei anderen blieb dem FC Schalke 04 aus finanzieller Sicht keine andere Wahl. Einer der Abgänge: Victor Palsson. Der war als aggressiver Leader eines der Gesichter der Mannschaft. Ihn zog es in die USA. Doch jetzt weilt er wieder in Gelsenkirchen.

Reha mit Zalazar

Ein entsprechendes Bild teilte der FC Schalke 04 auf Twitter. Darauf ist Palsson in voller Schalke-Montur mit dem derzeit verletzten Rodrigo Zalazar zu sehen. Der Uruguayer postete zudem in seiner Instagram-Story ein Bild, welches die beiden auf dem Fahrradergometer zeigt.

„Einmal Schalker, immer Schalker“, schreibt der Verein zu seinem Beitrag. „Schön, dass du heute zu Besuch auf Schalke bist, Victor.“ Der Satz impliziert es bereits: Für immer ist die Palsson-Rückkehr nicht. Weshalb genau er auf Schalke zu Gast ist, bleibt aber im Geheimen.

FC Schalke 04: Fans trauern

Ein Anblick, welcher die Schalke-Anhänger erfreut – gleichzeitig aber auch traurig stimmt. Einen Spieler wie Palsson könnte man aktuell mehr denn je gebrauchen. „Warum haben wir ihn nicht behalten? Versteh ich bis heute nicht!“, kommentiert ein Fan.

„Kann er bitte bleiben? Er hat genau die Mentalität, die wir brauchen“, fragt ein anderer mit bettelndem Emoji. „Und auch hier bleibt die ewige und quälende Frage nach dem WARUM“, trauert ein dritter Anhänger des FC Schalke 04.