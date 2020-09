FC Schalke 04: Überangebot im Sturm – muss nun ausgerechnet ER weg?

Kurz vor Saisonbeginn kommt bei Schalke 04 mächtig Bewegung in den Kader. Lange Zeit galt der Sturm als absolute Problemstelle. Dort wollten die Knappen unbedingt nachbessern.

Mit den Verpflichtungen von Vedad Ibisevic und Goncalo Paciencia ist das durchaus gelungen. Doch jetzt bahnt sich im Sturm des FC Schalke 04 das nächste Problem an. Ergreift ein Fanliebling jetzt die Flucht?

Das sind die Rekord-Knipser von Schalke 04 Das sind die Rekord-Knipser von Schalke 04

FC Schalke 04 : Kutucu vor Leihe innerhalb der Bundesliga

Schalke will endlich wieder Tore schießen. Das gelang im Jahr 2020 bisher bekanntermaßen nur bedingt, waren die Schalker in der Rückrunde doch das ungefährlichste Team der Liga. Sogar Absteiger Paderborn durfte öfter jubeln.

-------------

Schalkes Bundesliga-Horrorbilanz 2020:

17 Spiele, nur ein Sieg (Rückrundenauftakt gegen Gladbach)

Lediglich neun Punkte geholt – nur Paderborn war schlechter

Neun eigene Tore geschossen aber 37 Treffer kassiert

Statt Champions League wie in der Hinrunde am Ende nur graues Mittelmaß

-------------

Mit Ibisevic und Paciencia soll dieses Problem der Vergangenheit angehören – jedoch wartet auf Trainer David Wagner nun eine ganz andere Baustelle. Denn auf einmal stehen dem Trainer der Königsblauen gleich fünf Stürmer zur Verfügung.

Auch Guido Burgstaller, Mark Uth – der in der Vorbereitung überzeugte – und Ahmed Kutucu wollen sich beweisen. Dazu kommen die Flügelspieler Benito Raman, Steven Skrzybski und Rabbi Matondo. Viele Spieler für wenige Plätze in der Startelf.

#Schalke - es wird noch eine weitere Veränderung im #S04-Sturm geben: Ahmet #Kutucu wird für ein Jahr ausgeliehen. Der Stürmer soll Spielpraxis sammeln und nach der turbulenten letzten Saison etwas den Kopf frei bekommen. Gespräche sind auf der Zielgerade - er bleibt in der Liga. — Dirk g. Schlarmann (@Sky_Dirk) September 15, 2020

Daher könnte es nun ausgerechnet Kutucu treffen. Der 20-Jährige zählt zu den großen Hoffnungsträgern für die Zukunft und steht als gebürtiger Gelsenkirchener und Eigengewächs der Knappenschmiede bei den Fans hoch im Kurs.

+++ FC Schalke 04: Offiziell! S04 bestätigt Paciencia-Deal – das sind die Details +++

Jedoch soll der Verein mit dem Stürmer aktuell andere Pläne haben, wie „Sky“ berichtet. Demnach plane man bei den Königsblauen Kutucu für dieses Jahr auszuleihen, damit er Spielpraxis sammeln kann.

Gespräche mit einem Bundesligisten befänden sich aktuell auf der Zielgeraden – um welchen Verein es sich dabei handeln soll, ist bisher nicht bekannt. Jedoch gelten Aufsteiger Arminia Bielefeld und die TSG Hoffenheim als Favoriten im Rennen um den Stürmer.

Wird Ahmed Kutucu an einen Konkurrenten verliehen? Foto: imago images/RHR-Foto

Saisonstart gegen Bayern mit vielen Fragezeichen

Bis zum Saisonstart am Freitag gegen den FC Bayern München hat Wagner also noch ein ordentliches Puzzle zu lösen. So oder so: FC Schalke 04 will so schnell wie möglich seine Negativ-Serie von 16 sieglosen Bundesligaspielen in Folge besiegen.

--------------

Neuigkeiten zum FC Schalke 04:

FC Schalke 04: Ausgerechnet DIESER Klub schnappt sich Schalkes Wunschstürmer

FC Schalke 04: Türkgücü München erklärt späte Klage – „Jedes Gericht hätte uns ausgelacht…“

FC Schalke 04: Ex-S04-Manager mit klarer Ansage: „Schalke wird Tönnies...“

-------------

Wie die Knappen auch, traten auch die Münchener nicht im DFB-Pokal an. Während es um den Gegner der Schalker gerichtliche Streitereien gibt, war das Spiel des Triple-Siegers gegen Düren ohnehin schon in den Oktober gelegt worden.

Mark Uth ist nach einer starken Vorbereitung ein Kandidat für die Startelf. Foto: imago images / Chai v.d. Laage

Wie sieht Schalkes Sturm aus?

David Wagner hat nach den beiden Transfers und den Leih-Rückkehrern nun die Qual der Wahl, wen er stürmen lassen will. Wie der neue Schalke Sturm aussehen könnte, haben wir ihr näher beleuchtet >>> (mh)