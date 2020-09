FC Schalke 04: Geht Ozan Kabak doch noch? Bei DIESEM Club wird er plötzlich gehandelt

Muss sich der FC Schalke 04 etwa darauf einstellen, das Ozan Kabak doch noch den Verein verlässt? Ein Abgang des 20-Jährigen würde die Knappen sportlich hart treffen. Finanziell gesehen wäre dies jedoch Balsam für die klammen Kassen.

Bleibt nur die Frage, wohin es Kabak ziehen könnte. Zu dem Verteidiger des FC Schalke 04 gibt es aktuell mehrere widersprüchliche Meldungen.

FC Schalke 04: Lazio-Interesse an Kabak?

35 Millionen Euro! Das soll die Summe sein, ab der Schalke 04 bereit sein soll, um über einen Wechsel von Kabak zu verhandeln. Der türkische Nationalspieler ist der teuerste Spieler im Kader der Königsblauen. Einen kurzfristigen Abgang vor Saisonstart würde sich die Schalker immerhin angemessen vergüten lassen.

So würden ihn die Fans sicherlich noch einige Jahre sehen. Foto: imago images / Eibner

Das Kabak eines der begehrtesten Innenverteidiger-Talente ist steht außer Frage. Trotz des Katastrophen Jahres der gesamten Mannschaft konnte er seinen Wert enorm steigern. Nur wohin könnte es für den 1,86 Meter-Mann gehen?

Während der Spieler selbst immer wieder davon sprach, dass die englische Premier League sein großes Ziel sei, bringt die „Gazzetta dello Sport“ nun einen italienischen Bewerber ins Spiel. Nach Informationen des Blattes soll Lazio Rom Interesse an einem Wechsel geäußert haben.

Könnte Kabak also einen ähnlichen Weg wie Weston McKennie gehen, der auch lange Zeit in England gehandelt wurde, aber dann in Italien bei Meister Juventus Turin landete? Dagegen spricht ein Bericht der „Bild“, der davon ausgeht, dass Lazio Sportchef Igli Tare ein Interesse an dem Schalke Spieler bereits verneint habe.

Interesse aus England?

Schon in den vergangenen Wochen zählte Kabak zu einem der Wechselkandidaten, um Geld in die Kassen des FC Schalke 04 zu spülen. So wurden des Öfteren Leicester City, Tottenham Hotspurs und Meister Liverpool als mögliche Adressen genannt.

Kabak war erst im vergangenen Sommer nach Gelsenkirchen gekommen. 15 Millionen Euro überwiesen die Blau-Weißen an den VfB Stuttgart. Trainer David Wagner wäre sicherlich nicht traurig, wenn er auch ein weiteres Jahr auf den Verteidiger zurückgreifen könnte. (mh)