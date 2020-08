FC Schalke 04: Ozan Kabak jetzt auch bei DIESEM Topclub im Visier?

Während sich der FC Schalke 04 noch im Trainingslager befindet, kochen die Gerüchte um mögliche Abgänge bei den Königsblauen wieder hoch. Wegen der wirtschaftlichen Lage durch Corona ist der Verein gezwungen, einen ihrer teuersten Stars zu verkaufen.

Lange galt Weston McKennie als derjenige, der den FC Schalke 04 verlassen würde. Doch nun könnte auch Ozan Kabak wieder in den Fokus eines englischen Topvereins rutschen. Ablösetechnisch käme das S04 sehr gelegen.

FC Schalke 04: Leicester braucht hinten dringend Ersatz

In nur einem Jahr bei Schalke 04 hat Ozan Kabak einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Nicht nur innerhalb des Vereins, sondern auch darüber hinaus. Jetzt wird der 20-Jährige von einem englischen Topclub gejagt.

Spielt Kabak auch in der kommenden Saison im Trikot des FC Schalke 04? Foto: imago images/Eibner

Wie die „Dailymail“ berichtet, soll Leicester City an den Diensten des Innenverteidigers interessiert sein. Der Tabellenfünfte der abgelaufenen Saison soll demnach auf der dringenden Suche nach Verstärkung für die eigene Defensive sein.

Der Verkauf von Ben Chilwell könnte weitere Transfers ins Rollen bringen. Foto: imago images / PA Images

Dort stehen mit Ben Chilwell und Jonny Evans zwei Verteidiger vor dem Absprung. Besonders ein Chilwell-Transfer würde bis zu 50 Millionen Euro in die Kassen des Meisters von 2016 spülen. Für Schalke 04 wäre das ein absoluter Glücksfall.

So könnten die Knappen den Preis für Kabak in den Verhandlungen ordentlich nach oben treiben. Bis zu 35 Millionen sollen sich die Schalker bei einem Verkauf des türkischen Nationalspielers erhoffen.

Was ist mit McKennie?

Möglich scheint dieser Wechsel aktuell nur, weil die Verhandlungen um Kabaks Teamkollege Weston McKennie nur schleppend voran laufen. Der Mittelfeldmann war eigentlich schon weg. Doch ein Wechsel zu Hertha BSC Berlin scheiterte.

Auch der FC Southampton gilt seit einiger Zeit als aussichtsreiches Ziel für den US-Boy. Doch die hohe Ablöse schreckt die „Saints“ offenbar ab.

Um Geld in die Kassen zu spülen, will Schalke 04 einen ihrer Top-Stars verkaufen. Die möglichen Kandidaten: Kabak, McKennie und auch Amine Harit. Jedoch heißt es, das Schalke nur einen der drei ziehen lassen will. (mh)