FC Schalke 04: Dieser Anblick weckt bittere Erinnerungen – „Es hätte alles so schön sein können“

Beim FC Schalke 04 beherrscht nur ein Thema die Schlagzeilen: die Trainersuche. Auch eine Woche nach der Entlassung von Frank Kramer gibt es keinen Nachfolger. Ehe dieses Thema nicht ruht, wird es in Gelsenkirchen nichts anderes geben.

Für zumindest ein wenig Ablenkung bei den Fans sorgte am Dienstagabend die Champions League. Zwar treten die Königsblauen natürlich nicht selbst an. Doch der ein oder andere verfolgt die Königsklasse dennoch aufmerksam. Dabei wurden aber bittere Erinnerungen geweckt.

FC Schalke 04: Fans entdecken ihn

Wenn Manchester City spielt, ist eine mit Weltstars gespickte Aufstellung vorprogrammiert. Am Dienstagabend (25. Oktober) waren die Citizens beim Erzrivalen des FC Schalke 04 zu Gast: Borussia Dortmund. Und dann tauchte auch noch ein Name auf, der bei so manchem S04-Fan bittere Erinnerungen weckt.

Denn im Tor von Manchester startete ein gewisser Stefan Ortega. Der spielte letzte Saison noch bei Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld – und war im Frühjahr als möglicher neuer Keeper bei den Knappen im Gespräch.

Torwartdiskussion bei S04

Stattdessen holte der FC Schalke 04 Alexander Schwolow. Spätestens seit dem Spiel gegen Hertha BSC ist aber wieder eine Torwartdiskussion auf Schalke entbrannt. Schwolow unterlief ein bitterer Patzer, der die Niederlage einleitet. Auch zu Beginn der Saison wackelte er.

Vom Bundesliga-Absteiger zum Champions-League-Mitfavoriten – kann man so machen. Foto: IMAGO / Matthias Koch

Dass mit Ortega anderseits ein ehemaliger S04-Kandidat jetzt Champions League spielt, macht so manch einen Fans traurig. Zumal der 29-Jährige gegen den Dortmunder Sturm bestens aufgelegt war und die „Null“ festhielt.

FC Schalke 04: Fans trauern Ortega nach

Daher trauert manch ein Anhänger ihm jetzt nach. „Junge stell dir vor, wir hätten vor der Saison Itakura und Ortega bekommen“, schreibt ein S04-Anhänger auf Twitter. „Es hätte alles so schön sein können.“

Weitere Nachrichten:

„Man stelle sich nur mal vor, wir hätten Stefan Ortega verpflichten können“, stimmt ein weiterer beinahe wortgleich ein. „So ein Ortega bei S04 wäre ja was“, schreibt ein Dritter. Letztlich wurde bekanntermaßen aus dem Deal nichts. Gegen Manchesters Finanzkraft wäre der FC Schalke 04 ohnehin machtlos gewesen.