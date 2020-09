FC Schalke 04: Klartext von Oczipka vor letztem Testspiel – „Jedes Jahr aufs Neue…“

Die Ergebnisse des FC Schalke 04 in den bisherigen Testspielen ließen zu wünschen übrig. Während man gegen Osnabrück und Aris Saloniki gewinnen konnte, sorgten vor allem die Niederlagen gegen die Drittligisten Verl und Uerdingen für Stirnrunzeln.

Müssen sich die Fans von Schalke 04 auf eine weitere Krisenspielzeit gefasst machen, oder sind die Ergebnisse mit Saisonstart hinfällig? Bastian Oczipka hat eine ganz eigene Meinung dazu.

FC Schalke 04: Oczipka will Testergebnisse nicht zu hoch bewerten

Oczipka geht in seine vierte Saison mit den Königsblauen und zählt auch ansonsten zu den erfahrensten Spielern bei den Schalkern. Kein Wunder, seit 2008 ist er in der Bundesliga aktiv und hat dementsprechend schon viele Vorbereitungen absolviert.

Deshalb will sich der Linksverteidiger auch gar nicht verrückt machen lassen vor dem letzten Testspiel gegen Bochum. Ohne Nationalspieler bestreiten die Knappen das Spiel – droht etwa die dritte Testniederlage?

Die bisherigen Testergebnisse von Schalke 04:

Gegen VfL Osnabrück: 5:1

Gegen SC Verl: 4:5

Gegen KFC Uerdingen: 1:3

Gegen Aris Saloniki: 1:0

Selbst wenn, Oczipka will in diese Spiele nicht zu viel rein interpretieren, wie er nun gegenüber „Schalke TV“ verrät. „Es ist jedes Jahr aufs Neue so, dass die Resultate in den Vorbereitungsspielen nicht entscheidend sind“, spricht er Klartext.

„Es geht darum, eine Struktur in sein Spiel zu bekommen und viel im athletischen Bereich zu arbeiten", erklärt der 31-Jährige stattdessen. In diesem Aspekt sei er mit der Mannschaft zufrieden, die Entwicklung gehe in die richtige Richtung.

+++ FC Schalke 04: Einstiger Derbyheld tritt gegen S04 nach – „Wertschätzung hat gefehlt“ +++

Ohnehin, Ergebnisse zählen erst, wenn es in Pflichtspielen zu Sache geht. Daher gelte es für alle „beim ersten Pokalspiel und am ersten Bundesliga-Spieltag voll da zu sein.“

Schalke im Pokal gegen…

Dementsprechend dürfte die Schalker auch eine Niederlage im Test gegen Bochum nicht aus der Ruhe bringen (Verfolge die Partie bei uns im Live-Ticker >>>). Richtig ernst wird es dann nächste Woche im Pokal. Nach wie vor ist der Gegner der Schalker allerdings unbekannt.

Vieles deutet auf den 1. FC Schweinfurt hin – offiziell bestätigt hat der Bayrische Fußballverband das beim DFB allerdings noch nicht. Am ersten Bundesliga-Spieltag trifft Schalke 04 dann auf den FC Bayern München. (mh)