FC Schalke 04: Mannschaft mit besonderer Aktion – Fans sind begeistert! „Gänsehaut pur“

Die Vorfreude beim FC Schalke 04 könnte nicht größer sein. Am Samstag empfangen die Knappen Dynamo Dresden zum Zweitliga-Topspiel.

Eine brisante Partie, auch weil erstmals seit Monaten knapp 55.000 Zuschauer zugelassen sind. Dafür musste auch die Veltins-Arena hergerichtet werden. Die Spieler des FC Schalke 04 begeistern ihre Anhänger nun mit einer besonderen Aktion.

FC Schalke 04: Spieler richten Stadion her

Ins Schalker Stadion kehrt ein Stück Normalität zurück. Auch wenn zuletzt immerhin schon über 20.000 Fans auf den Tribünen erlaubt waren, schmerzte die hartgesottenen S04-Anhänger ein bestimmtes Detail. Weil Stehplätze weiterhin nicht erlaubt waren, zierten die Nordkurve statt der grauen Treppenstufen blaue Sitzschalen.

Die Zeit der leeren Ränge ist vorbei – auch beim FC Schalke 04. Foto: dpa

Anfang Oktober lockerte das Land NRW die Corona-Regeln und ermöglichte damit auch die Rückkehr der Stehplätze in Stadien. Somit begannen auch in der Veltins-Arena Umbauarbeiten, um das Stadion für die große Fan- und Ultra-Rückkehr vorzubereiten.

Dabei halfen auch die Profis der Knappen. In einem kurzen Video, welches Schalke 04 auf Twitter teilte, sind unter anderem Timo Becker, Reinhold Ranftl und Marius Bülter zu sehen, die den Akkuschrauber in die Hand nehmen und die Nordkurve von den Sitzschalen „befreien“.

„Endlich wieder volles Haus“, freut sich Becker, während Bülter an die Fans gewandt meint: „Wir freuen uns.“

Schalke-Fans begeistert

Die Anhänger des Bundesligaabsteigers freuen sich, dass ihr Wohnzimmer wieder in altem Glanz erstrahlt. „Jaaaa. Endlich. Gänsehaut pur“, antwortet ein Fan in den Kommentaren. „Ich hab‘ so Bock“, meint ein anderer. „Macht Ohropax rein, könnte laut werden!“, prophezeit ein weiterer Fan.

Weniger groß ist dagegen die Vorfreude bei der Gelsenkirchener Polizei. Die Partie wurde als Hochrisikospiel eingestuft. Die Sorge vor Ausschreitungen zwischen beiden Fan-Lagern ist riesig >>> (mh)