FC Schalke 04 an Angriffs-Juwel interessiert – geht ER den Kozuki-Weg?

Für den FC Schalke 04 steht mit dem Revierderby am Wochenende mit dem Revierderby gegen Borussia Dortmund das Spiel der Spiele an. Beide Team gehen ungeschlagen in das Prestige-Duell. In der laufenden Rückrunde verlor sowohl der S04 als auch der BVB noch kein Spiel.

Vor dem Derby kommt nun das Gerücht auf, dass der FC Schalke 04 an einem deutschen Nachwuchsstürmer interessiert sei. Der Angreifer soll, im Falle eines Transfers, zunächst jedoch erstmal nicht für die Profimannschaft eingeplant werden.

FC Schalke 04: 25 Tore in 25 Spielen

Noel Futkeu zerschießt momentan die Oberliga Niederrhein. Der Name Futkeu dürfte bisher nicht allzu bekannt sein. Das wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit in den kommenden Monaten jedoch ändern. Der 20-Jährige gilt als das Sturm-Talent in seiner Liga. Viele große Vereine sind bereits seit Monaten an dem Angreifer interessiert.

Angesichts seiner Leistungen in den vergangenen Wochen ist das sicherlich keine große Überraschung. In 25 Oberligapartien für Schwarz-Weiß Essen erzielte Futkeu 25 Tore und bereitete fünf weitere vor. Eine unglaubliche Bilanz für den gebürtigen Essener. Er kam erst im vergangenen Sommer zurück zu seinem Jugendklub. Zuvor versuchte der junge Angreifer sein Glück bei Rot-Weiß Essen und der Zweitvertretung des 1. FC Köln – ohne Erfolg. Der Durchbruch blieb ihm in seinen bisherigen Stationen erwehrt.

Nun scheint ihm der Durchbruch in dieser Saison zu gelingen. Bereits im Winter hatten mehrere Vereine beim SW Essen für Futkeu angeklopft. Doch der Verein lehnte einen Winter-Wechsel ab und verzichtete so auf eine fünfstellige Ablöse. „Das Telefon stand im Dezember, Januar nicht still. Da haben sich natürlich viele Vereine gemeldet. Und zuletzt waren Vereine dabei, mit denen ich nicht gerechnet habe“, erklärte Futkeu-Berater Andreas Winkel gegenüber Reviersport.

S04-Talent Kozuki als Vorbild?

Da der Vertrag des Sturm-Juwels im Juni dieses Jahres ausläuft, wäre Futkeu ablösefrei zu haben. Dieser Umstand erhöht die Chance auf einen Wechsel um einiges. Auch der FC Schalke 04 soll an dem Essener Stürmer interessiert sein. Jedoch sei ein Transfer erstmal nur für die zweite Mannschaft geplant. Futkeu würde so von der Oberliga Niederrhein in die Regionalliga West wechseln.

Neben Schalke II sollen auch die Zweitvertretungen von Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln, der Wuppertaler SV, Alemannia Aachen und Fortuna Köln interessiert sein. Große Konkurrenz für den Pottklub. Dieser könnte allerdings mit der Perspektive der U23-Spieler punkten. Regelmäßig bekommen Spieler aus der Zweitvertretung die Chance, sich in der Profimannschaft zu beweisen. Das jüngste Beispiel ist Soichiro Kozuki, der über Düren und Schalke II zu den Profis des S04 gelangte und mit einem Profivertrag ausgestattet wurde.

Für wen sich Noel Futkeu im Sommer entscheidet, bleibt abzuwarten. Möglicherweise spielt er in der kommenden Saison für Blau-Weiß in der Regionalliga eine ähnlich starke Saison. Dann dürften S04-Coach Thomas Reis und Co. sicherlich ein Auge auf den jungen Deutschen haben.