FC Schalke 04: Top-Torjäger im Visier – setzt sich S04 gegen diese Konkurrenz durch?

Der FC Schalke 04 war in den vergangenen Jahren bekannt für seine wirklich gute Jugendarbeit. Manuel Neuer, Leroy Sane oder Julian Draxler kamen alle aus der Knappenschmiede in die erste Mannschaft und legten dort den Grundstein für ihre internationalen Top-Karrieren.

Damit der FC Schalke 04 auch zukünftig die nächsten großen Talente zu sich locken kann, halten die Scouts des Bundesligisten besonders im Ruhrgebiet Ausschau nach hoffnungsvollen Juwelen. Nun sollen diese laut „RevierSport“ das nächste Talent ins Auge gefasst haben.

FC Schalke 04 mit Interesse an Futkeu

Wie „RevierSport“ berichtet, soll der FC Schalke 04 Interesse an Noel Futkeu von Schwarz-Weiß Essen haben. Der 20-Jährige konnte in der bisherigen Saison bei seinem Klub in 20 Einsätzen in der Oberliga Niederrhein 18 Tore erzielen. In den zwei Spielen im Niederrheinpokal konnte Futkeu zudem zwei weitere Tore erzielen und vier Vorlagen beisteuern. Diese guten Leistungen lassen auch andere Klubs auf den Offensivspieler aufmerksam werden.

Dem Bericht zufolge sollen in den vergangenen Wochen immer wieder Scouts von diversen Regionalligisten die Spiele von Schwarz-Weiß Essen angesehen haben, um Futkeu zu beobachten. Namentlich sollen das die Vertreter der U23-Klubs von Fortuna Düsseldorf, dem FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach gewesen sein. Auch Alemannia Aachen oder die SSVg Velbert sollen den 20-Jährigen beobachtet haben.

Wechselt Futkeu zum FC Schalke 04?

Dass Futkeu seinen Klub schon im Winter verlassen wird, ist unwahrscheinlich. Das betonte Andreas Winkler, der mit Futkeus Onkel und Berater befreundet ist, im Interview mit der Zeitung. „Ich gehe – Stand heute – davon aus, dass Noel die Saison am Uhlenkrug zu Ende spielt“, meinte er. Im kommenden Sommer läuft der Vertrag des Offensivspielers aus, und somit wäre er dann ablösefrei zu haben.

Mehr News:

„Wenn man auf die Tabelle schaut, dann ist das gar nicht so klar“, meinte sein Onkel im Bezug auf die Frage, ob der 20-Jährige die Essener im Sommer tatsächlich verlassen wird. „Vielleicht steigt der ETB ja auf. Noel fühlt sich wirklich sehr wohl am Uhlenkurg. Der Trainer ist top, die Mannschaft ist spitze, die Verantwortlichen um Karl Weiß leisten hervorragende Arbeit. Wie gesagt: Im Fußball weiß man nie, was passiert“, erklärt Andreas Winkler im Interview mit „RevierSport“.