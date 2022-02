FC Schalke 04: Trotz Gala-Vorstellung – S04-Juwel muss herbe Enttäuschung verkraften

Er gilt beim FC Schalke 04 als großes Talent und hat das auch schon oft unter Beweis gestellt: Die Rede ist von Jungstürmer Niklas Dörr.

Der Youngster aus dem B-Junioren-Team des FC Schalke 04 blüht gerade richtig auf und muss nach einer Gala-Vorstellung eine bittere Enttäuschung hinnehmen.

FC Schalke 04: Bittere Enttäuschung für Niklas Dörr

Aktuell bereitet sich die U17 des FC Schalke 04 auf die anstehende Rückrunde in der B-Junioren Bundesliga West vor. Dort belegen die Königsblauen mit 22 Punkten den 3. Platz hinter Borussia Mönchengladbach (zwei Partien mehr) und der punktgleichen Fortuna aus Düsseldorf.

Bevor es am 19. Februar wieder gegen die U17 von Arminia Bielefeld losgeht, absolvieren die Knappen einige Testspiele. Einer der gerade richtig aufdreht, ist Niklas Dörr. Der Mittelstürmer des S04 zeigte beim vergangenen Freundschaftsspiel gegen die U19 des 1. SC Göttingen eine Gala-Vorstellung.

Niklas Dörr von der U17 des FC Schalke 04 muss eine bittere Enttäuschung hinnehmen. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Beim 7:1-Sieg erzielte Dörr gleich vier Treffer und bekam anschließend viel Lob von U17-Coach Onur Cinels. „Niklas Dörr ist ein Spieler, der nicht nur Tore schießen kann, sondern der auch ordentlich nach hinten arbeitet“, sagt Cinel gegenüber der „WAZ“. Auch beim 4:1-Erfolg am Samstag (29. Januar) gegen Hannover 96 war Dörr wieder erfolgreich. Trotz der vielen starken Leistungen muss das Sturm-Talent jetzt eine bittere Enttäuschung hinnehmen.

FC Schalke 04: Dörr nicht für die Junioren-Nationalmannschaft nominiert

Denn der Angreifer wurde für den Algarve-Cup in Portugal überraschenderweise nicht für die U17-Nationalmannschaft von Trainer Marc-Patrick Meister nominiert. Dabei war Dörr Anfang des Jahres beim Trainingslager in Spanien noch mit drei anderen S04-Youngsters dabei.

Dieses Mal hat Nationaltrainer Meister lediglich zwei Schalke-Talente in sein 24-köpfiges Aufgebot berufen: Die Defensiv-Akteure Vitalie Becker und Armend Likaj. Aber Dörr kann sich noch Hoffnungen machen. Der Stürmer steht mit 17 weiteren Fußballern für das Turnier auf Abruf bereit.

Beim Algarve-Cup bereitet sich die U17-Nationalmannschaft auf die zweite EM-Qualifikationsrunde am 11. Februar gegen Portugal, am 13. Februar gegen die Slowakei und am 15. Februar gegen Spanien vor.

