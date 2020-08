FC Schalke 04: Sturmhoffnung nach zwei Wochen Vorbereitung – löst er die königsblauen Probleme?

Knapp zwei Wochen ist der FC Schalke 04 nun in der Vorbereitung. Ein Kurztrainingslager in Herzlake hat S04 schon hinter sich.

Nach den ersten beiden Trainingswochen kristallisiert sich ein erster Gewinner heraus. Rückkehrer Steven Skrzybski zeigte in den ersten Spielen bereits richtig starke Leistungen für den FC Schalke 04.

FC Schalke 04: Rückkehrer Skrzybski überzeugt

Eigentlich hat Steven Skrzybski in den Planungen vom FC Schalke 04 keine Rolle mehr gespielt. Im Winter wurde der Angreifer an Fortuna Düsseldorf verliehen. Dort kam er in der Rückrunde auf elf Spiele und einen Treffer.

Wäre Fortuna Düsseldorf nicht abgestiegen, hätten sie den 27-Jährigen sicherlich gerne auch fest verpflichtet. So kehrte Skrzybski zurück zum FC Schalke und bekommt dort jetzt seine zweite Chance und diese konnte er bislang nutzen.

Das ist Steven Skrzybski

Geboren am 18. November 1992 in Berlin

Ging schon im Alter von 8 Jahren zu Union Berlin und reifte dort zum Profi

Für 3.2 Millionen Euro wechselte er 2018 von Union zum FC Schalke 04

Sein Vertrag auf Schalke läuft noch bis zum 30.06.2021

Zweite Chance für Skrzybski

Seit Kindertagen ist Steven Skrzybski Schalke-Fan. Mit dem Wechsel von Union Berlin zu Schalke 04 ging für ihn 2018 ein Traum in Erfüllung. Doch aufgrund zahlreicher Verletzungen kam er nie so richtig zum Zug.

Jetzt scheint er die zweite Chance unbedingt nutzen zu wollen. In den ersten beiden Testspielen ist Skrzybski einer der herausragenden Akteure. Bereits im Spiel gegen den VfL Osnabrück war der Angreifer zwei Mal erfolgreich.

FC Schalke 04: Steven Skrzybski ist ein Gewinner der Vorbereitung. Foto: imago images/RHR-Foto

Wird Skrzybski Schalkes Knipser?

Gegen den SC Verl legte Skrzybski jetzt noch einmal nach. Während die Defensive des FC Schalke 04 völlig von der Rolle war, funktionierte wenigstens der Angriff. Steven Skrzybski erzielte den ersten Treffer mit einem schönen Flachschuss aus der Distanz. Später legte er mit einem tollen Volleytreffer sein zweites Tor nach.

Steven Skrzybski erzielte schon vier Tore in zwei Spielen. Foto: imago images/Team 2

Bislang ist Skrzybski der beste Torschütze auf Seiten des FC Schalke 04. Echte Knipser werden bei den Knappen gesucht. In der vergangenen Spielzeit schoss Schalke vor allem in der Rückrunde viel zu wenig Tore.

Einige Absagen im Sturm

Daher gab es vor allem Gerüchte um neue Mittelstürmer auf Schalke. Jedoch wurde kein Vollzug gemeldet. Das prominenteste Gerücht rankte sich um Sebastian Andersson von Union Berlin. Doch eine entsprechende Ausstiegsklausel ließen die Königsblauen verstreichen.

Das sind die Rekord-Knipser von Schalke 04 Das sind die Rekord-Knipser von Schalke 04

Nächstes Testspiel gegen Uerdingen

Bereits am Dienstag kann Skrzybski seine starke Frühform erneut unter Beweis stellen. Dann testet Schalke 04 gegen den KFC Uerdingen. Die Partie kannst du bei uns im Live-Ticker verfolgen. (fs)