FC Schalke 04: Aufstiegsheld erlebt Desaster – „Ich schäme mich“

Kurz vor Saisonbeginn verkündete der FC Schalke 04 den Abgang eines weiteren Aufstiegshelden: Victor Palsson.

Der Isländer verließ den FC Schalke 04 und schloss sich D.C. United in der MLS an. Dort erlebte der Ex-Schalker jetzt ein Debakel.

FC Schalke 04: Aufstiegsheld erlebt Desaster

So einen Start hat sich Victor Palsson bei seinem neuen Klub sicherlich nicht vorgestellt. Seit der Ankunft des 31-Jährigen bei D.C. United gab es nur Niederlagen. Nach zwei knappen Pleiten, jeweils 0:1 gegen New England Revolution und Los Angeles FC, ist diese Niederlage besonders bitter. Am Sonntag setzte es für Ex-S04-Star Palsson und D.C. United eine heftige 0:6-Klatsche gegen Spitzenreiter Philadelphia Union.

Der isländische Nationalspieler spielte die kompletten 90 Minuten durch – wie auch schon in den beiden Spielen zuvor. Wie schon zu seiner Zeit bei den Königsblauen nahm Palsson auch nach der heftigen Niederlage keinen Blatt vor den Mund. „Wir müssen uns im Spiegel anschauen. Jeder Einzelne von uns übernimmt verdammte Verantwortung“, sagte Palsson, der die Kapitänsbinde für den gesperrten Steven Birnbaum trug. Und weiter: „Ist einfach so. Es ist nicht akzeptabel. Ich schäme mich, heute Kapitän zu sein.“

Bittere Klatsche für Ex-Schalker Victor Palsson Foto: IMAGO / Icon Sportswire

FC Schalke 04: Ex-Weltstar Rooney rechnet mit Spielern ab

Auch sein Trainer, Manchester-United-Legende Wayne Rooney, zeigte sich von seiner Mannschaft enttäuscht. „Jeder Spieler in dieser zweiten Halbzeit war völlig fremd. Das war nicht wieder zu erkennen, was ich im Training und in früheren Spielen gesehen habe“, sagte Rooney. „Man kann Spiele verlieren, aber es gibt eine Art und Weise, wie das passiert.“

Nach 26 Spielen ist D.C. United mit 22 Punkten Schlusslicht der MLS. Am kommenden Sonntag (28. August) haben Palsson und Co. die Möglichkeit, gegen Atalanta United für Wiedergutmachung zu sorgen.

