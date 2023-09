FC Schalke 04: Comeback von Leistungsträger rückt näher – neue Hoffnung für Königsblau?

Beim FC Schalke 04 brennt es derzeit an allen Ecken und Enden. Die sportliche Situation ist einmal mehr prekär und die Stimmung im Verein auf dem Tiefpunkt. Ein großer Kritikpunkt der letzten Wochen seitens der Fans ist die lange Verletztenliste von Königsblau.

Nun scheint sich die Lage jedoch wieder etwas zu entspannen. Zu Beginn der Trainingswoche gibt es gute Nachrichten für den FC Schalke 04 – gleich zwei zuletzt verletzte Akteure sind wieder (teilintegriert) im Mannschaftstraining.

FC Schalke 04: Lasme und Karaman wieder im Training

Neben der ohnehin schon sportliche schwierigen Lage bei Königsblau musste das Team von Thomas Reis in den vergangenen Wochen auch noch immer wieder bittere Verletzungen von Stammspielern und Leistungsträgern verkraften. So brachen im Auswärtsspiel in Braunschweig (Ende August) gleich zwei wichtige Flügelspieler auf einmal weg.

Bryan Lasme und Kenan Karman zogen sich in Braunschweig muskuläre Verletzungen und fehlten dem S04 die vergangenen vier Wochen – vor allem der Ausfall von Karaman wiegte schwer. Der türkische Nationalspieler war vor seiner Verletzung einer der Besten und in der Startelf gesetzt. Sowohl Karaman als auch Lasme kamen in den ersten drei Partien auf zwei Torbeteiligungen.

Die Offensiv-Power der beiden fehlte den Königsblauen zuletzt sichtlich. Nun können die Knappen jedoch wieder etwas aufatmen. Beide Akteure sind nach ihren Muskelproblemen wieder im Training. Während Karaman vorerst noch auf Teile des Mannschaftstrainings verzichtete, ist Lasme schon wieder voll dabei. Das gab der Verein am Montag (25. September) bekannt.

Noch keine Option für Paderborn?

Wie schnell die beiden wieder für den Spielbetrieb zur Verfügung stehen ist allerdings noch nicht bekannt. Karaman wird sicherlich noch mindestens eine Woche brauchen bis er wieder eine Option für den Kader sei wird – zunächst einmal wird er das Mannschaftstraining komplett ohne Schmerzen absolvieren müssen.

Doch auch bei Lasme scheint ein Einsatz in Paderborn (Freitag, 29. September, 18.30 Uhr) eher unrealistisch. Dafür war der Franzose zu lange raus. Auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel wird S04-Coach Reis Licht ins Dunkle bringen. Gerade die Geschwindigkeit von Lasme könnte dem Spiel des S04 enorm gut tun.