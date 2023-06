FC Schalke 04 verkündet Paukenschlag – Fans sind hellauf begeistert

Der erneute Abstieg des FC Schalke 04 ist erst wenige Tage her. Der Schmerz über das verpasste Saisonziel dürfte immer noch tief sitzen. Dennoch ist die Stimmung relativ ruhig im Verein. In den kommenden Wochen dürfte rund um das Berger Feld jedoch noch einiges passieren.

Die Verantwortlichen des FC Schalke 04 schauen aber bereits nach vorne und stellen die Weichen für die Mission Wiederaufstieg. Peter Knäbel und Co. haben die erste wichtige Personalentscheidung getroffen. Ein Publikumsliebling bleibt langfristig bei Königsblau.

FC Schalke 04: Matriciani langfristig gebunden

Die erste positive Nachricht flattert bereits wenige Tage nach dem bitteren Nackenschlag rein. Königsblau treibt die Planung für die kommende Saison voran. Dabei stehen unter anderem einige Vertragsverlängerungen auf der Agenda. So möchte S04 in den kommenden Tagen mit Defensiv-Routinier Marcin Kaminski verlängern. Ein Teamkollege hat die Vertragsverlängerung indessen schon in der Tasche.

Henning Matriciani verlängert seinen Vertrag bis 2026. Dies gab der Verein am Dienstagmittag(30. Mai) bekannt. Matriciani legte in der Rückrunde eine rasante Entwicklung hin und gehört in den vergangenen Wochen und Monaten zum Stammpersonal von Trainer Thomas Reis. Der 23-Jährige soll nun in der zweiten Liga mithelfen, S04 zurück in die Bundesliga zu führen.

„Henning hat in der vergangenen Saison bewiesen, wie wertvoll er für das Team ist. Er hat sich die Vertragsverlängerung absolut verdient. Mit seiner herausragenden Einstellung, Vielseitigkeit und Geschwindigkeit werden wir noch viel Freude an ihm haben“, betonte Thomas Reis. Auch Matriciani war sichtlich glücklich über die Vertragsverlängerung. „Ich freue mich über das entgegengebrachte Vertrauen und bin stolz darauf, meinen Vertrag auf Schalke vorzeitig zu verlängern“, so der Defensiv-Allrounder. „Gemeinsam mit dem Team und unseren Fans möchte ich die Aufgabe, die Rückkehr in die Bundesliga, mit voller Kraft angehen.“

Große Freude unter den Fans

Matriciani ist längst Publikumsliebling bei S04 und erarbeitet sich langsam sogar den Kult-Status. Der 23-Jährige lässt jedes Spiel alles auf dem Platz und wirft sich in alles rein, um den Ball zu erobern oder das Tor zu verhindern. Das honorieren die Fans und geben Matriciani volle Unterstützung. Dementsprechend glücklich sind die Anhänger von Königsblau über die Vertragsverlängerung des U21-Nationalspielers. „Eine sehr gute Nachricht, die Lust auf mehr macht“, „der GOAT bleibt“ oder „hat er sich mehr als verdient, geile Sache“ hieß es in den sozialen Medien. Einige forderten sogar, dass Matriciani in Liga zwei nun zum Abwehrboss werden sollte.

Vor knapp einem Jahr hätte wohl niemand damit gerechnet, dass die Vertragsverlängerung von Matriciani solch eine Freude bei den S04-Fans auslöst. Doch der 23-Jährige hat sich mit seiner Art und seiner Spielweise in die Herzen der Fans gegrätscht. In der anstehenden Zweitliga-Saison könnte der gebürtige Lippstädter nun eine noch größere Rolle im Team einnehmen und zum Führungsspieler werden.