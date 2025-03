Schalke 04: Blitz-Aus für van Wonderen? S04-Bosse sprechen Trainer-Machtwort

Nach dem knappen 1:0-Sieg gegen Preußen Münster hat sich die Lage bei Schalke 04 wieder etwas beruhigt – zumindest sportlich. Denn rund um Trainer Kees van Wonderen gibt es pikante Gerüchte. Demnach soll Kaderplaner Ben Manga den Niederländer im Sommer schon wieder ersetzen wollen.

Sein Wunschtrainer: Wohl Ex-S04-Star Raul. Schon vor dem Amtsantritt von van Wonderen gab es Gerüchte rund um eine Rückkehr der spanischen Legende. Nun haben Manga und Youri Mulder über van Wonderen und dessen Zukunft bei Schalke 04 gesprochen.

Schalke 04: Manga und Mulder schützen van Wonderen

Bei Königsblau wird es einfach nicht ruhig! Nach dem Sieg gegen Münster kamen Gerüchte rund um ein mögliches Blitz-Aus für van Wonderen auf. So soll Schalke nicht mehr von dem Niederländer überzeugt sein, im Sommer soll dann der nächste Trainer kommen. Doch was sagen Manga und Mulder dazu?

„Im Oktober haben Matthias Tillmann und ich uns für Kees entschieden, und das aus Überzeugung“, so Manga. „Ein Prozess braucht seine Zeit. Die wollen wir zusammen weitergehen. Ich sage: Wir sind zufrieden mit Kees“, so der S04-Kaderplaner deutlich. Gleichwohl wären alle mit der Entwicklung „aktuell nicht zufrieden“, zitiert die „WAZ“ den Klubboss.

Man stellt sich also (vorerst) weiter hinter van Wonderen. Und doch dürfte diese Geschichte in den kommenden Wochen – vor allem nach schlechten Spielen oder gar Niederlagen – immer wieder aufkommen. Van Wonderen wird also ein ganz dickes Fell brauchen.

Van Wonderen möchte nichts von Trainer-Gerüchten wissen

Doch was sagt der S04-Coach selbst zu den Gerüchten rund um seine Person? „Was das mit mir macht? Ich bereite mich auf ein schwieriges Spiel in Berlin vor. Mein Auftrag ist es, eine gute Trainingswoche zu absolvieren, unsere Mannschaft so gut wie möglich vorzubereiten, damit wir zum ersten Mal in dieser Saison zwei Siege in Folge holen. Das kann ich beeinflussen“, so der Niederländer auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei der Hertha (Samstag, 08. März, 13 Uhr).

In den vergangenen Wochen hat die sportliche Entwicklung nicht mehr so wirklich gestimmt – im Dezember sah das noch anders aus. Van Wonderen führte auch die personelle Lage an: „Wir sind in Personalprobleme gekommen, uns haben Karaman, Sylla und Mohr gefehlt, die zusammen 27 Tore geschossen haben. Ich habe vollstes Vertrauen in unsere Arbeit.“ Und doch wird der 56-Jährige in den kommenden Wochen wieder bessere Spiele und Ergebnisse brauchen, um auch über den Sommer hinaus S04-Coach zu bleiben.