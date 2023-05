FC Schalke 04: Flirt spricht über seine Zukunft – S04-Fans werden hellhörig

Der Ausgang der Saison wird die Transferplanungen des FC Schalke 04 im kommenden Sommer maßgeblich beeinflussen. Einige Kandidaten werden wohl nur bei einem weiteren Jahr in der ersten Liga kommen (wollen). Der S04 kämpft nicht nur um die Klasse, sondern auch um potenzielle Neuzugänge.

Einer dieser potenziellen Neuzugänge spielt derzeit (noch) beim SC Paderborn in der zweiten Liga. Ron Schallenberg wurde in der Vergangenheit das ein oder andere Mal mit dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht. Jetzt spricht der Paderborner über einen möglichen Wechsel zu Königsblau.

FC Schalke 04: SCP-Kapitän für Blau-Weiß?

Trotz der Ungewissheit ob der Ligazugehörigkeit in der kommenden Saison, sitzen Sportvorstand Peter Knäbel und seine Assistenten bereits intensiv an der Kaderplanung für die kommende Spielzeit. Mit Darko Churlinov scheint der erste potenzielle Neuzugang bereits festzustehen. Der Nordmazedonier steht laut mehreren Medienberichten kurz vor einer Rückkehr zum Pottklub.

Ein anderer Spieler, über den in den vergangenen Wochen immer wieder diskutiert wurde, ist Ron Schallenberg. Der 24-Jährige ist Kapitän beim SC Paderborn, besticht seit Jahren mit seiner Konstanz und überzeugt mit seinen Leistungen. Nur zwei der Gründe, wieso einige Bundesligisten, darunter auch der S04, den Mittelfeldspieler im Visier haben.

Der Vertrag des gebürtigen Paderborners läuft noch ein Jahr, sein Marktwert liegt bei rund zweieinhalb Millionen Euro. Bei einem Transfer müsste Königsblau wohl mindestens zwei Millionen zahlen. Bei einem Abstieg wohl zu viel für den klammen Pottklub. Dazu ist fraglich, ob Schallenberg ein weiteres Jahr in Liga zwei kicken würde. Der 24-Jährige strebe wohl eher einen Wechsel in die Bundesliga an.

„Mehr kann ich nicht sagen“

Trotz der Gerüchte um einen Wechsel zu S04 blieb es um Schallenberg relativ ruhig. Das lag vor allem daran, dass sich Schallenberg selbst zu keinem Gerücht äußerte. Das hat sich nun geändert. Der Kapitän des SC Paderborn sprach das erste Mal über seine Zukunft und über einen möglichen Wechsel. „Meine Zukunft ist noch nicht entschieden. Ich habe hier noch ein Jahr Vertrag, mehr kann ich dazu nicht sagen“, erklärte Schallenberg vor dem Derby bei Arminia Bielefeld. „Ich konzentriere mich auf die letzten beiden Spiele“, ergänzte er. In diesen geht es für die Paderborner um nicht mehr allzu viel. Mit dem Aufstieg wird es wohl auch in diesem Jahr nichts mehr. Der Abstand zu Rang drei beträgt sechs Punkte.

Ob Schallenberg letztlich tatsächlich in Gelsenkirchen landet, bleibt weiterhin offen. Dass der Zweitliga-Star seit Kindheitstagen ein blühender Schalke-Fan ist, dürfte allerdings nicht von Nachteil sein. Dennoch dürfte eine Verpflichtung nicht leicht werden – auch im Falle des Klassenerhaltes nicht. Der defensive Mittelfeldspieler ist heiß begehrt. Unter anderem sollen Werder Bremen und der VfB Stuttgart an ihm dran sein.