FC Schalke 04: Nicht nur Ba – auch ER soll noch kommen

Lange Zeit war es auf der Zugangsseite des FC Schalke 04 relativ ruhig. Doch gegen Ende der Winter-Transferperiode scheint nun noch einmal richtig Fahrt hereinzukommen. Am Montagabend (27. Januar) sickerte die Nachricht durch, dass Königsblau ganz kurz vor der Verpflichtung eines neuen Stürmers stehe.

Papa Meissa Ba, aktueller Top-Torjäger in der zweiten französischen Liga, wird sich aller Voraussicht nach mit sofortiger Wirkung dem FC Schalke 04 anschließen. Doch die Transferplanungen für diesen Winter sind damit wohl noch nicht abgeschlossen.

FC Schalke 04: Neuer Mittelfeldmotor ebenfalls im Anflug?

Loris Karius ist bereits da, Pape Meissa Ba wird – vorbehaltlich des Medizinchecks – folgen. Und auch ein dritter Neuzugang ist in den restlichen Tagen des Transferfensters offenbar zu erwarten. Denn „Sky“ berichtete am Montagabend (27. Januar), dass die Klubbosse um Ben Manga und Youri Mulder nach Ba noch einen weiteren Neuen nach Gelsenkirchen lotsen wollen.

„Schalke will noch einen Mittelfeld-Allrounder verpflichten. Ein weit fortgeschrittener Wechsel von Finn Ole Becker von Hoffenheim hatte sich kurzfristig zerschlagen“, heißt es seitens des Pay-TV-Senders. Becker war demnach schon auf dem Weg zu Königsblau, ehe sich die TSG Hoffenheim doch umentschied und Becker halten wollte.

An den Planungen der Schalker änderte die Absage jedoch nichts. Ein neuer Mittelfeldmann soll weiterhin kommen. Dabei steht das Profil bereits fest: Ein lauf- und passtarker Mittelfeldmotor, der sowohl offensiv als auch defensiv seine Qualitäten vorweisen kann.

Leihgeschäft oder fester Kauf?

Bei den bisherigen Transfers – im Sommer und im Winter – fällt vor allem eines auf: Schalke 04 hat trotz großer finanzieller Schwierigkeiten bisher kein einziges Leihgeschäft getätigt. Alle Spieler sind entweder ablösefrei oder für eine stemmbare Ablöse gekommen. Somit hat Königsblau bei all seinen Spielern die Zügel mehr oder weniger in der eigenen Hand – dies war in der Vergangenheit wahrlich nicht immer der Fall.

Mit Blick auf den Mittelfeld-Allrounder, der nun noch am Berger Feld aufschlagen soll, könnte sich das jedoch ändern. Becker wäre wohl nur per Leihe gekommen und dies zeigt, dass Schalke auch solche Deals in Betracht zieht. Möglicherweise kommt ein anderes Top-Talent per Leihe. Eine erfahrene Lösung scheint jedoch ebenfalls alles andere als abwegig.