Schalke 04: Lösung für Problemposition – hat S04 IHN auf dem Zettel?

Bei Schalke 04 hat sich in den vergangenen Tagen und Wochen schon einiges getan. Marc Wilmots und Ben Manga krempeln den Kader von Königsblau komplett um. Man möchte vor allem auf große Talente setzen und den Kaderwert mit der Entwicklung der jungen Spieler hochschrauben.

Mit Blick auf die großen Baustellen im Kader fällt vor allem die Innenverteidigung heraus. In der zentralen Defensive hatte Schalke 04 in der abgelaufenen Saison enorme Probleme – sowohl qualitativ als auch quantitativ. Ein junger Belgier könnte das ändern.

Schalke 04: Belgien-Youngster macht auf sich aufmerksam

Rein Van Helden ist eines der größten Defensivtalente Belgiens. Der 21-Jährige hat bei St. Truiden in der ersten belgischen Liga eine enorm starke Saison abgeliefert und sich so auf das Radar einiger Top-Klubs gespielt. Unter anderem soll der FC Brügge loses Interesse an Van Helden zeigen.

Trotz der großen Konkurrenz ist Van Helden auch für S04 interessant. Er ist jung, verfügt über ein enormes Potenzial, hat trotz seines jungen Alters schon Erfahrungen auf dem höchsten Niveau gesammelt und ist vielseitig einsetzbar – sowohl in einer Dreier- als auch in einer Viererkette.

Seine großen Stärken sind der Spielaufbau und das defensive Stellungsspiel. Dazu verfügt er über eine gute Grundschnelligkeit und ein starkes Passspiel – Van Helden ist ein Defensiv-Allrounder, der Königsblau definitiv gut zu Gesicht stehen würde.

Gilt als eines der größten Defensivjuwelen seines Landes: Rein van Helden von VV St-Truiden. Foto: IMAGO/Photo News

Van Helden wäre wohl Schalkes Königstransfer

Mit Van Helden würde man sich in der Innenverteidigung für die kommenden Jahre hervorragend aufstellen. Doch neben der großen Konkurrenz könnte auch das finanzielle Paket ein großes Hindernis sein. Fakt ist: Für den Belgier müsste der S04 ganz tief Tasche greifen und an die Schmerzgrenze gehen. Der Marktwert des 21-Jährigen beläuft sich laut „Transfermarkt“ auf satte zweieinhalb Millionen Euro.

Da sein Vertrag jedoch nur noch bis 2025 läuft, wäre eine Ablöse rund um den Marktwert durchaus möglich. In der vergangenen Saison zahlte Königsblau für Ron Schallenberg zwei Millionen Euro. So wäre Van Helden der Königstransfer in dieser Saison. Ob Wilmots, Manga und Co. für einen Spieler so viel Geld in die Hand nehmen können und wollen, ist jedoch fraglich. Eine echte Verstärkung wäre der Belgier jedoch in jedem Fall.