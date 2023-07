Das Trainingslager des FC Schalke 04 ist vorbei und der Saisonauftakt beim Hamburger SV (28. Juli, 20.30 Uhr) rückt immer näher. Bisher konnte der Pottklub fünf Neuzugänge begrüßen, in den kommenden Tagen und Wochen sollen weitere folgen.

Knappen-Stürmer Sebastian Polter verriet, mit welchem Akteur er gerne beim FC Schalke 04 zusammen spielen würde. Seine Gründe betreffen nicht nur das Sportliche. Ein Transfer seines Wunsch-Teamkollegen wird allerdings nicht zu Stande kommen – er wechselte kürzlich zu Konkurrenz.

FC Schalke 04: Polter mit besonderem Zweitliga-Duell

Sebastian Polter hat sich trotz des Abstieges bewusst für einen Verbleib bei Königsblau entschieden. „Ich bin jemand, der das wieder gerade rücken möchte. Ich will Verantwortung übernehmen“, erklärte der Angreifer kürzlich gegenüber „Bild“. Durch seinen Verbleib erwartet ihn in der anstehenden Saison nicht nur ein intensiver Aufstiegskampf, sondern auch zwei Spiele, die für Polter ganz persönlich werden.

Denn mit Toni Leistner spielt sein Trauzeuge und bester Kumpel bei der direkten Konkurrenz. „Toni ist jemand, der mir sagt, wenn ich scheiße gespielt habe. Er ist genauso geschnitzt wie ich“, erklärte Polter. Dass die beiden als Innenverteidiger (Leistner) und Stürmer (Polter) auch direkt aufeinandertreffen könnten, macht das Ganze also noch spannender.

Auf die Duelle mit seinem besten Freund freut sich der Schalker schon ganz besonders. „Ich will ihm in jedem Zweikampf zeigen, dass ich stärker bin als er. Und letztlich gibt es ja zwei Aufstiegsplätze, also kann er gerne den Platz hinter uns haben“, scherzt der 32-Jährige.

Spielt nun mit dem Ex-Schalker Fabian Reese (re.) für den Hauptstadt-Klub: Polter-Trauzeuge Toni Leistner (li.). Foto: IMAGO/eu-images

Polter hätte Leistner gerne bei S04

Wäre es nach Polter gegangen, würden die beiden gemeinsam für den Erfolg kämpfen anstatt sich gegenüber zu stehen. „Ich hätte am liebsten nochmal mit ihm zusammengespielt – wie damals bei Union. Ich habe auch alles versucht, aber es hat nicht geklappt“, so der S04-Profi. Leistner wechselte zu Hertha statt nach Gelsenkirchen und gehört so zu Konkurrenz von Polter und Co.

Als Ex-Unioner hat Leistner bei den Hertha-Fans einen nicht ganz einfachen Stand. Mit starken Auftritten möchte er sich jedoch auch in das blau-weiße Herz der Hauptstadt spielen. Siege gegen den S04 wären da schon mal ein guter Anfang. Doch auch Polter wird alles für die drei Punkte gegen Berlin und gegen seinen besten Kumpel tun.