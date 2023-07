Nach dem Abstieg 2021 hat sich der FC Schalke 04 (personell) nahezu komplett neu aufgestellt. Viele Spieler mussten den Verein aufgrund des hohen Gehaltes verlassen, die meisten Spieler gingen für lau.

Einer dieser Akteure ist auch Matija Nastasic. Der Serbe war sechs Jahre beim FC Schalke 04, ehe auch er den Verein im Sommer 2021 verlassen musste. Knapp zwei Jahre später ist der Innenverteidiger vereinslos und auf der Suche nach einer neuen Herausforderung.

FC Schalke 04: Düstere Zukunft für Nastasic?

Im Januar 2015 wechselte Nastasic als englischer Meister für knapp zehn Millionen Euro ins Ruhrgebiet. Damals sah die Welt bei S04 noch anders aus – europäischer Fußball und Kampf um die obersten Plätze in der Bundesliga war angesagt. Sechs Jahre später verließ er den Verein als Absteiger und Teil der schlechtesten Schalke-Saison aller Zeiten.

Nach dem Abstieg verscherbelte Königsblau den Defensivakteur für gerade einmal 500.000 Euro zum AC Florenz. Wie viele andere Spieler auch musste der S04 Nastasic aufgrund seines dicken Vertrages loswerden.

Nach einem Jahr in Italien zog es den Serben ablösefrei zum RCD Mallorca in die erste spanische Liga. Zwar konnte er mit seinem Team den Klassenerhalt klarmachen, für ihn persönlich lief es allerdings alles andere als gut. Er konnte sich auch auf Mallorca nicht durchsetzen und kam auf lediglich 14 Pflichtspieleinsätze.

Im vergangenen Sommer unterschrieb der Ex-Schalker einen Ein-Jahres-Vertrag mit Option auf eine weitere Saison. Diese wurde allerdings nicht gezogen – nach nur einem Jahr ist das Kapitel in Spanien also wieder beendet. Nun steht Nastasic ohne Verein da und ist zweifelsfrei am Tiefpunkt seiner Karriere. Dazu ist auch noch nicht abzusehen, wann der Innenverteidiger einen neuen Verein findet.

Publikumsliebling auf Schalke

Während seiner Zeit auf Schalke war Matija Nastasic einer der beliebtesten und treuesten Spieler. Der serbische Defensivakteur spielte sechs Jahre am Berger Feld und war dem Verein, trotz schwieriger Zeiten, stets loyal. Das rechneten die S04-Fans dem Innenverteidiger hoch an. Trotz vieler Verletzungen standen die Anhänger stets hinter ihm. Im Sommer 2015 verletze sich Nastasic schwer. Bereits am ersten Spieltag der Saison zog sich der Serbe ein Achillessehnenriss und verpasste so einen Großteil der Spielzeit.

Trotz der vielen und teils schweren Verletzungen kämpfte sich der Serbe immer wieder zurück und überzeugte mit konstanten Leistungen – ohne die ganzen Verletzungen wäre da womöglich noch viel mehr drin gewesen. Dennoch war er auch Schalke stets beliebt und ist auch heute noch ein gern gesehener Gast.