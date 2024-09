FC Schalke 04: Last-Minute-Deal? Überraschungswechsel bahnt sich an

Im Laufe des Sommers ist beim FC Schalke 04 so mancher Deal über die Bühne gegangen. Viele Neuzugänge, viele Abgänge – Kaderplaner Ben Manga und Sportdirektor Marc Wilmots waren enorm fleißig. Seit Freitag (31. August) ist das Transferfenster geschlossen, weitere Neuverpflichtungen sind also nur noch ablösefrei zu vollziehen.

Allerdings kann es noch zu Abgängen kommen, denn in anderen Ligen und in anderen Ländern ist das Transferfenster weiterhin geöffnet. Für einen Akteur des FC Schalke 04 bahnt sich nun tatsächlich noch ein Last-Minute-Deal an.

FC Schalke 04: Kozuki vor festem Wechsel

Seit Januar ist Soichiro Kozuki an den polnischen Erstligisten Gornik Zabrze verliehen. Dort sollte er für ein Jahr Spielpraxis sammeln und gestärkt zu Königsblau zurückkehren. Der Japaner lieferte starke erste Profispiele für S04, doch dann verletzte er sich und hatte eine schwere Phase. Im Januar folgte dann der Abgang auf Zeit.

Laut „Reviersport“ soll sich der Angreifer in Polen allerdings überhaupt nicht wohlfühlen. Demnach wolle der 23-Jährige noch in den kommenden Stunden zurück nach Deutschland. 18 Mal kam Kozuki für Zabrze zum Einsatz – dabei sammelte er magere drei Torbeteiligungen.

++ FC Schalke 04: Fans nach Heimpleite mit klarer Forderung – Geraerts zum Handeln gezwungen? ++

Jetzt soll es noch kurzfristig zurück nach Deutschland gehen, doch eine langfristige Rückkehr zu S04 ist nahezu ausgeschlossen. Sowohl der Verein als auch der Spieler selbst sollen andere Pläne haben. Kozuki soll es daher in die dritte Liga ziehen – dort endet das Transferfenster am Montag (02. September, 23.59 Uhr).

Drittliga-Klubs buhlen um Kozuki

Eine ganze Reihe an Vereinen aus der dritten Liga sollen den 23-Jährigen auf der Liste haben, in den letzten Stunden kam es laut „Reviersport“ zu heißen Verhandlungen. Neben dem TSV 1860 München, Hansa Rostock und VfL Osnabrück sollen weitere Drittligisten an dem Schalker dran sein. Rot-Weiss Essen und SC Verl wurde Kozuki wohl auch angeboten, doch diese beiden Klubs lehnten ab.

Weitere News:

Die S04-Bosse wollen für Kozuki eine Ablösesumme im hohen fünfstelligen Bereich erwirtschaften und ihn dafür aus seinem Vertrag, der bis zum Sommer 2025 gültig ist, herauslassen. Es bleibt jedoch fraglich, ob einer diese Summe bezahlen wird. Die Personalie dürfte in den kommenden Stunden jedoch richtig heiß werden.