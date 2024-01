FC Schalke 04: Ist es endlich so weit? Erster Transfer-Hammer steht bevor

Das Trainingslager ist rund und der Fokus richtet sich langsam aber sicher immer mehr dem Rückrunden-Auftakt gegen den Hamburger SV (Samstag, 20. Januar, 20.30 Uhr). Zu Beginn der Winterpause hatten die Verantwortlichen des FC Schalke 04 einige Veränderungen im Kader angekündigt, bislang ist davon jedoch noch nichts zu sehen.

Doch nun könnte richtig Bewegung in die Transfer-Periode des FC Schalke 04 kommen. Denn Darko Churlinov soll laut der „WAZ“ nun kurz vor einem Wechsel zurück zu Königsblau stehen – folgt also schon in den nächsten Tagen Winter-Transfer Nummer eins?

FC Schalke 04: Churlinov-Rückkehr vor dem Abschluss

Schon vor einigen Wochen war das Thema rund um einer Rückkehr von Churlinov zurück zu S04 äußerst präsent. Doch durch die Verpflichtung von Marc Wilmots als neuen Sportdirektor rückte der Transfer wieder in den Hintergrund. Doch nun soll die Rückkehr tatsächlich kurz bevor stehen.

Laut einem Bericht der „WAZ“ sollen sich die Verhandlungen um einen Leih-Wechsel „auf der Zielgerade befinden“. Somit könnte der Nordmazedonier schon vor dem ersten Pflichtspiel im neuen Jahr präsentiert werden.

++ Schalke 04: Wilmots verkündet Transfer-Ziel – seine Worte lassen die S04-Fans komplett ausflippen ++

Zuletzt machte unter anderem der Berater von Churlinov Druck, betonte, dass der Offensiv-Akteur unbedingt zu S04 zurück möchte, man jedoch nicht auf Schalke warten könne. Nun scheint das neue Sport-Gespann um Wilmots die Bemühungen wieder intensiviert zu haben.

Churlinov langfristig bei S04?

Bei vielen S04-Fans dürfte dieser Transfer – sofern er denn tatsächlich durchgehen wird – ordentlich Euphorie entfachen. Churlinov hat nie einen Hehl daraus gemacht, wie sehr er S04 liebt und er sich eine Rückkehr zu S04 wünschen würde. In der Aufstiegssaison hat er sich tief in die Herzen der Knappen-Anhänger gespielt. Nun scheint diese Liebesgeschichte eine Fortsetzung zu bekommen.

Weitere News:

Doch müssen sich Churlinov und Königsblau einmal mehr schmerzlich trennen? Zuletzt hieß es, dass der FC Burnley keine Kaufoption im Leihvertrag verankern lassen und sich für den Sommer alle Optionen offen lassen möchte. Die gute Nachricht aus Schalke-Sicht: das Blatt soll sich gewendet und Königsblau sich eine Kaufoption für Churlinov gesichert haben. Die Höhe dieser Klausel ist allerdings nicht bekannt.